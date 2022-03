QR कोड स्कैन करें और पैसे पाएं! SBI ने कहा- ऐसा हो ही नहीं सकता, रहें सावधान

नई दिल्ली. ऑनलाइन पेमेंट करने के अपने ही फायदे हैं और इसके नुकसान भी हैं. जरूरत है तो सावधानी रखने की. यदि बिना सावधानी बरतें ऑनलाइन पेमेंट या मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल किया तो फ्रॉड होने में ज्यादा समय नहीं लगता. भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कोई भी QR स्कैनर करने से पहले सावधानी बरतने की अपील की है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि आपको कभी भी पैसा पाने के लिए QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है. QR कोड स्कैन करने का मतलब है कि आप पैसा भेज रहे हैं ना कि आप पैसा प्राप्त करेंगे.

ये भी पढ़ें – क्या मंदी के चक्रव्यूह में फंस गया है शेयर बाजार? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

एसबीआई ने ट्वीट किया

QR कोड स्कैन करो और पैसे पाओ?

यह रॉन्ग नंबर है. QR कोड स्कैन से सावधान रहें! कैन करने से पहले सोचें, क्या आपने किसी अनजान QR कोड स्कैन किया है, क्या यह अनवेरीफाइड QR कोड है. सावधान रहें और सुरक्षित रहें.

Scan QR Code and receive money? #YehWrongNumberHai. Beware of QR code scam! Think before you scan, do not scan unknown, unverified QR codes. Stay Alert and Stay #SafeWithSBI!#AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/OHactjtHnt

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 24, 2022