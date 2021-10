नई दिल्‍ली. आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष वर्धन गोयनका (Harsh Vardhan Goenka) ने आज ट्विटर पर एक वीडियो शेयर (Viral Video) किया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) के ऑफिस में जश्‍न का माहौल नजर आ रहा है. वीडियो में पेटीएम के संस्‍थापक वियजशेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) भी जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) की ओर से देश के अब तक के सबसे बड़े पब्लिक ऑफर माने जा रहे 16,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के पेटीएम आईपीओ (Paytm IPO) को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के दफ्तर में जश्‍न का माहौल था.

अपनी तो जैसे तैसे पर किया डांस

वीडियो में विजयशेखर शर्मा स्‍टाफ के साथ बॉलीवुड (Bollywood) सॉन्‍ग ‘अपनी तो जैसे तैसे’ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. सेबी की मंजूरी के बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) को 16,600 करोड़ रुपये के आईपीओ को पेश करने का रास्‍ता साफ हो गया है. आईपीओ के तहत पेटीएम 8300 करोड़ रुपये के शेयर प्राइमरी सेल में बेचेगी, जबकि बाकी के 8300 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) में बेचे जाएंगे. कंपनी की योजना नवंबर 2021 के मध्य में सूचीबद्ध होने की है. कंपनी ने जुलाई 2021 में आईपीओ के लिए आवेदन किया था.

Scenes at Paytm office after SEBI approves one of India’s largest IPOs 😀😀@vijayshekhar pic.twitter.com/6yQHKVBm39

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 24, 2021