नई दिल्‍ली. अगर आप भी यूट्यूब पर शेयर बाजार (Share Market) और स्‍टॉक से जुड़े ‘ज्ञान’ परोस रहे हैं तो सावधान हो जाइये. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने ऐसे ही मामले में बॉलीवुड एक्‍टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) पर सख्‍त कार्रवाई की है. सेबी ने अरशद सहित 45 यूट्यूबर्स को शेयर पंप एंड डंप योजना (Share Pump & Dump scheme) में दोषी पाया है. इन लोगों पर निवेशकों को गुमराह करने और शेयर बाजार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है.

सेबी लंबे समय से यूट्यूब इंफ्लूएंशर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा था. इस बार में दो साल पहले ही नियम बनाने की कवायद शुरू हो गई थी. सेबी ने कहा है कि मामले में दोषी पाए गए अरशद वारसी सहित कई यूट्यूबर्स निवेशकों को गुमराह करके अपना वॉल्‍यूम बढ़ा रहे थे और महीने में 75 लाख रुपये तक की कमाई कर रहे थे. सभी दोषियों पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने बाजार में ट्रेडिंग से तत्‍काल रोक लगा दी है. मामले में अरशद वारसी और उनकी पत्‍नी पर भी पाबंदी लगाई गई है. Maria Goretti को भी सेबी ने बाजार में ट्रेडिंग से बैन लगा दिया है.

SEBI cracks down on new form of ‘pump and dump’ via YouTube channel. Bars 46 entities from securities market via two orders. MO: misleading YouTube videos, paid marketing campaigns, pump up stocks and dump at inflated prices. Shareholders in one scrip increased from 2.1K to 55K pic.twitter.com/cn8s7Kq6LP

— Jayshree P Upadhyay (@jaysh88) March 2, 2023