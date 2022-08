SEBI ने टाइटन में इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोगों पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

हाइलाइट्स सेबी (SEBI) के अनुसार, इन लोगों ने टाइटन का कर्मचारी रहते हुए ही टाइटन के शेयरों का लेनदेन किया था. इस बारे में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत कंपनी के सामने जरूरी खुलासा भी नहीं किया. एक अलग आदेश में सेबी ने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर Banyantree Services Ltd पर 3 लाख रुपये का फाइन लगाया.

नई दिल्ली. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd.) के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन के लिए 8 लोगों पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सेबी के अलग-अलग आदेशों के अनुसार, कुलदीप सिंह यादव, गणेश कुमार के, के रामकृष्णा, पी तमिलरासन, ओ भूपति, केतन शांतिलाल सावलिया, राकेश कुमार राठौड़ और सोमा भट्टाचार्य पर 1-1 लाख रुपए का फाइन लगा है. ये केस अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच टाइटन में नियुक्त लोगों और कर्मचारियों द्वारा की गई ट्रेडिंग से संबंधित थे.

इस बारे में टाइटन ने खुद दी सेबी को सूचना

सेबी ने टाइटन कंपनी से मिले एक लेटर के बाद यह आदेश जारी किया. इस लेटर में कंपनी ने मार्केट वाचडॉग यानी सेबी को उसके कुछ नियुक्त लोगों और कर्मचारियों द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों और कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के बारे में सूचना दी थी. इसके बाद सेबी ने टाइटन कंपनी के शेयरों की जांच की और अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन पाया.

लेनदेन किए, लेकिन नहीं किया खुलासा

सेबी (SEBI) के अनुसार, इन लोगों ने टाइटन का कर्मचारी रहते हुए ही टाइटन के शेयरों का लेनदेन किया था. इस बारे में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत कंपनी के सामने जरूरी खुलासा भी नहीं किया. नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उन पर फाइन लगाया गया है. यहां हम आपको बता दें कि 10 लाख रुपये से ज्यादा वैल्यू के ट्रांजेक्शन पर डिसक्लोज करना आवश्यक होता है.

Banyantree पर लगा 3 लाख रुपये का जुर्माना

इसके अलावा, एक अलग आदेश में सेबी ने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर Banyantree Services Ltd पर 3 लाख रुपये का फाइन लगाया. Banyantree Services Ltd सेबी में रजिस्टर्ड एक निवेश सलाहकार कंपनी है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने Banyantree Services Ltd की एक जांच के बाद यह आदेश जारी किया है, जिसकी ‘ET Money’ नाम की एक वेबसाइट और ऐप है. यह जांच 2018-19 के दौरान की गई थी.

