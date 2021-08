SEBI ने दी राहत, प्रमोटर के मिनिमम लॉक-इन पीरियड को घटाया

मुंबई. देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए कंपनियों के प्रमोटर को राहत दी है. रेगुलेटर ने किसी कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद उसके प्रमोटर्स के इनवेस्टमेंट का मिनिमम लॉक-इन पीरियड घटाकर 18 महीना कर दिया है. पहले यह तीन साल का था.

साथ ही सेबी ने प्रमोटर से नियंत्रणकारी हिस्सेदार (Controlling Shareholders) की धारणा को अपनाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद सेबी ने एक बयान में कहा कि ग्रुप की कंपनियों के लिए खुलासा नियमों को दुरुस्त करने का भी निर्णय किया गया है.

Securities & Exchange Board of India (SEBI) approves relaxation of lock-in requirement. Lock-in of promoters’ shareholding shall be for 18 months from the allotment in IPO/FPO, which was 3 years earlier. pic.twitter.com/hYCR5m7MiX

— ANI (@ANI) August 6, 2021