SEBI: पैन लेने और उसके रखरखाव के बदले नियम, फटाफट जान लें आप भी, जानें किन लोगों पर होगा असर

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सोमवार को जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (PAN) को लेने और उसके रखरखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में बदलाव किया है. इसके साथ ही ई-पैन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं. केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा की घोषणा की गयी थी. उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरूआत की है. इसे बॉयोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था (Aadhaar) आधारित ई-केवाईसी के जरिये तुरंत प्राप्त किया जा सकता है.भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विशिष्ट ग्राहक कोड (UCC) और पैन की अनिवार्य जरूरत से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है. नियामक ने कहा कि जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिये जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिये यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा. इसके साथ ही एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा ‘अपलोड’ किये कारोबार की अनुमति नहीं होगी.इसके लिये सदस्यों को जरूरी सत्यापन के बाद पैन प्राप्त करना और उसे अपने कार्यालय के रिकार्ड में रखने की आवश्यकता होगी. हालांकि, ई-पैन के मामले में सदस्यों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-पैन का सत्यापन करना होगा और अपने रिकार्ड में पैन की ‘सॉफ्ट कॉपी’ रखनी होगी. परिपत्र के प्रावधान एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएंगे.>> आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाएं.>> अब होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करें.>> इसके बाद 'Get New PAN' के लिंक पर क्लिक करिए.>> यह आपको इंस्टेंट पैन रिक्वेस्ट वेबपेज पर ले जाएगा>>> अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर कंफर्म करिए.>> अब ‘Generate Aadhar OTP’ पर क्लिक करिए. आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा.>> टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी प्रविष्ट करके ‘Validate Aadhaar OTP' पर क्लिक करें. इसके बाद 'Continue' बटन पर क्लिक करें.>> अब आप पैन रिक्वेस्ट सबमिशन पेज पर रि-डायरेक्ट हो जाएंगे, यहां आपको अपनी आधार डिटेल की पुष्टि करनी होगी और नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा.>> इसके बाद ‘Submit PAN Request’ पर क्लिक करें/>> अब इसके बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा. आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को नोट कर लीजिएइसके लिए आपको फिर से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप यहां 'चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन' बटन पर क्लिक करें. यहां आप आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. साथ ही आप यहां से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.सेबी भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक सवैंधानिक संस्था है जिसका मुख्य काम भारत के पूंजी बाजार (Capital Market) को रेगुलेट करना है. जिस तरह RBI (Reserve Bank of India) बैंको को रेगुलेट करती है ठीक उसी तरह SEBI स्टॉक मार्किट को रेगुलेट करती है.