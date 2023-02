Indian Railway: एक्सप्रेस ट्रेन में लगे खास LHB डिब्बे, आग लगते ही मिलेगी सूचना, सीसीटीवी में कैद होगी मनचलों की हरकतें

नई दिल्ली. मुबंई (महाराष्ट्र) और सिकंदराबाद (तेलंगाना) के बीच चलने वाली सिकंदराबाद-मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस में पुराने ICF (इंटिग्रल कोच फैक्ट्री) डिब्बों को हटाकर नए LHB (लिंक हॉफमैन बुश) कोच लगा दिए गए हैं. इन्हें पुराने डिब्बों से काफी बेहतर माना जाता है. इनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ट्रेन की गति बढ़ने में मदद मिलती है. इसलिए एलएचबी कोच वाली ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है लेकिन आईसीएफ को केवल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की ही अनुमति है.

एलएचबी कोच की एक खास बात और है कि ये एंटी-टेलीस्कोपिक होते हैं. इसका मतलब है कि अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो डिब्बे एक-दूसरे में नहीं घुसेंगे. नए कोचेस में बायो टॉयलेट्स लगे होते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं. पुराने के डिब्बों के मुकाबले ये कोच 40 फीसदी कम शोर करते हैं.

देवगिरी में अतिरिक्त सुविधाएं

भारतीय रेलवे के एक आधिकारिक ट्वीट के अनुसार, इस ट्रेन के एसी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी. इसके अलावा इन डिब्बों में स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी लगे हैं. इसका मतलब है कि अगर इन कोचेस में कोई भी धुम्रपान करता है या फिर कहीं थोड़ा सा भी धुंआ उठता है तो इसकी सूचना स्टाफ तक पहुंच जाएगी. साथ ही इस ट्रेन में बायो फ्रेंली टॉयलेट लगाए गए हैं.

Train travel in #Marathwada region to become more safe & comfortable

Flagging off of Train No.17058 #Secunderabad – #Mumbai Devagiri Express inducted with New LHB Coaches by @raosahebdanve Hon’ble Minister of State for Railways, Coal and Mines @ Jalna Rly Stn today pic.twitter.com/d8MpNYuqMc

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) February 13, 2023