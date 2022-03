Senior Citizen Special FD Scheme : अधिक रिटर्न देनी वाली इन स्कीम्स को 1 अप्रैल से बंद करने जा रहे ये बैंक

Senior Citizen Special FD Scheme : देश के कई प्रमुख बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड -19 महामारी के बाद अधिक ब्याज दर वाली विशेष एफडी योजना चला रहे हैं. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक जैसे विभिन्न भारतीय बैंकों ने कम अवधि वाली विशेष सावधि जमा योजना की पेशकश की थी. कोरोना के व्यापक प्रभाव की वजह से इन विशेष FD योजना का समय बढ़ा दिया गया था.

अब 60 साल से अधिक के लोगों के लिए इस विशेष एफडी योजना के दो साल बाद, दो बैंक – एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस विशेष पेशकश को समाप्त कर सकते हैं. इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी विशेष एफडी योजना की समय सीमा खत्म हो रही है. इन बैंकों द्वारा इन योजना के विस्तार की घोषणा नहीं की जा रही है.

यह भी पढ़ें- पैसे पैसे करके चार दिन में 3.20 रुपए बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए और कितना बढ़ेगा रेट ?

निवेश के लिए पांच दिन बचे

अगर अभी भी आप इसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 दिन और बचे हुए हैं. 31 मार्च के बाद कोई भी वरिष्‍ठ नागरिक इस योजना में निवेश नहीं कर पाएगा. इन एफडी स्‍कीम पर सीनियर सिटीजन ग्राहकों को आकर्षक ब्‍याज दर, हाई रिटर्न और सुरक्षा मिलती है.

यहां हम इन दो बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष FD योजना का पूरा विवरण दे रहे हैं.

HDFC Bank senior citizen special FD scheme: इस प्राइवेट बैंक ने एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन केयर एफडी की शुरुआत की थी. एचडीएफसी बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विशेष एफडी योजना उनकी सावधि जमा पर अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत रिटर्न दे रही है. बशर्ते जमा की अवधि 5 से 10 वर्ष हो. इस एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन केयर एफडी की समय सीमा 31 मार्च 2022 है. यह 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो सकती है. यदि दी गई समय सीमा तक योजना के और विस्तार की घोषणा नहीं की जाती है.

यह भी पढ़ें- महंगाई की मार : अप्रैल से अब दवाएं भी महंगी हो जाएंगी, जानिए किस पर कितना होगा असर

Bank of Baroda special FD scheme for senior citizens: बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए Bank of Baroda भी दो विशेष एफडी योजना चला रहा है. यह वरिष्‍ठ नागरिकों को 2 करोड़ से कम की फिक्स्ड डिपोजिट पर अतिरिक्त 0.50 फीसदी ब्याज दर दे रहा है. यह 7 से 5 साल की अवधि के लिए है. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को 5 वर्ष से 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए 1 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर की जाती है.

बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के अनुसार, 22 मार्च 2022 से प्रभावी संशोधित FD ब्याज दर व्यवस्था के तहत टैक्स सेविंग FD पर 5.35 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न की पेशकश कर रहा है. यदि जमाकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो उस स्थिति में वार्षिक ब्याज दर बढ़कर 6.35 फीसदी हो जाएगी. इस विशेष FD योजना की समय सीमा 31 मार्च 2022 है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इस योजना के और विस्तार की घोषणा नहीं की है. यदि योजना के आगे विस्तार की घोषणा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में, योजना 1 अप्रैल 2022 से समाप्त मानी जाएगी.

Tags: Bank FD, Bank of baroda, FD Rates, Hdfc bank, Here you can get good interest on FD