पिछले सप्ताह किन 10 शेयरों में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव रहा, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी हैं ये स्टॉक्स ?

तमाम आशंकाओ को धता बताते हुए पिछले सप्ताह भी शेयर बाजार में तेजी कायम रही. 3 सितंबर को खत्म पूरे हफ्ते में BSE सेंसेक्स 2005.23 अंक यानी 3.57% चढ़कर 58,129.25 पर बंद हुआ. इस एक हफ्ते में निफ्टी 618.40 अंक यानी 3.70 फीसदी बढ़कर 17,323.60 पर बंद हुआ.

इस दौरान निफ्टी मिडकैप 100 करीब 5% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4 फीसदी बढ़कर बंद हुआ. यहां हम बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते की तेजी में किन 10 शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा.

रिलायंस इंडस्ट्रीज

जस्ट डायल के अधिग्रहण के बाद पिछले एक हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर कुल 7% चढ़े हैं. 1 सितंबर 2021 को जस्टडायल ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 2.12 करोड़ इक्विटी शेयर 1022.25 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से रिलायंस को अलॉट किया. इस हिसाब से रिलायंस ने जस्ट डायल में कुल 25.35% हिस्सेदारी ले ली है.

Vodafone Idea

आदित्य बिड़ला ग्रुप (ABG) के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने पिछले हफ्ते टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी जिसके बाद पिछले हफ्ते Vodafone Idea के शेयर 20% चढ़े थे. बिड़ला ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की बिगड़ती हालत पर बात की थी और सरकार को इस मामले में दखल देने को कहा था.

L&T Tech

कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि फिस्कल ईयर 2025 तक प्रॉफिट 18% तक बढ़ जाएगा. इसके साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट ने 1.5 अरब डॉलर रेवेन्यू का गाइ़डेंस दिया था. इसके बाद L&T Tech के शेयरों में पिछले हफ्ते 9% की तेजी आई.

Bharti Airtel

पिछले हफ्ते Bharti Airtel के शेयरों में कुल 10% की तेजी आई. एयरटेल के 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना से कंपनी के शेयरों को सपोर्ट मिला. 5G सर्विस शुरू करने, फाइबर और डेटा सेंटर बिजनेस के लिए कंपनी फंड जुटा रही है.

DLF

पिछले हफ्ते DLF के शेयरों में कुल 10% की तेजी आई. क्रिसिल ने DLF Cyber City Developers Limited (DCCDL) के प्रस्तावित नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स (NCD) को AA/ Stable रेटिंग दी है. कंपनी 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए NCD ला रही है.

Bharat Forge

पिछले हफ्ते यह शेयर 8% चढ़ा है. Bharat Forge ने कहा कि टेस्ला से बातचीत की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो गलत हैं. ऑटो कंपोनेंट कंपनी Bharat Forge का नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 153 करोड़ रुपए था. जबकि पिछले साल की जून तिमाही में कंपनी को 127 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था.

Marico

FMCG का यह शेयर पिछले हफ्ते 6% चढ़ा है. कंपनी को उम्मीद है कि मीडियम टर्म में 13-15% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है. कंपनी लगातार अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करेगी और ग्रोथ को बढ़ावा देगी.

Dr Reddys Labs

यह शेयर पिछले हफ्ते 6% चढ़ा है. Dr Reddys Labs ने अमेरिकी कंपनी Citius फार्मा के साथ एक समझौता किया है जिसमें कंपनी एंटी-कैंसर एजेंट के राइट्स बेच रही है. फार्मा कंपनी ने बताया है कि E777 और इससे जुड़े कुछ एसेट्स के राइट्स अमेरिकी कंपनी को बेच रही है.

Mahindra & Mahindra

पिछले हफ्ते Mahindra & Mahindra के शेयरों में गिरावट आई है. आसार हैं कि सितंबर में Mahindra & Mahindra के शेयर और 20-25% और गिर सकते हैं. सेमिकंडर की कमी से गाड़ियों का प्रोडक्शन थम गया है जिसका असर कंपनी के शेयरों पर हुआ. इससे पहले कोरोनावायरस संक्रमण का भी बिक्री पर असर हो चुका है.

Bank of India

सरकारी बैंक का शेयर पिछले हफ्ते 12% टूटा है. Bank of India में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 75% करने के लिए बैंक अगले साल FPO (फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर) जारी कर सकता है. पिछले हफ्ते ही LIC ने Bank of India में 4% की हिस्सेदारी ली है.