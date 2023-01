Pathan को लेकर नहीं, अब Shahrukh Khan हो गए इस हरकत पर ट्रोल, 4.74 करोड़ का है मामला...

नई दिल्ली. अपनी नई फिल्म पठान और इसी के साथ दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने के बाद शाहरुख खान पहले ही सुर्खियों में थे और अब उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि वे सोशल मीडिया खासकर ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. हाल ही में शाहरुख एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे थे. इस दौरान जैसे ही उन्होंने अपने फैंस को वेव किया लोगों का ध्यान उनकी घड़ी पर गया और यहीं से उनके फोटो वायरल होना शुरू हो गए. दरअसल शाहरुख खान ने Audemars Piguet नामक कंपनी की घड़ी पहन रखी थी.

अब चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि शाहरुख की घड़ी को लेकर वे वायरल हो रहे हैं, बल्कि है इस घड़ी की कीमत. दरअसल शाहरुख की इस घड़ी की कीमत 4.74 करोड़ रुपये है. Ceramic AP Perpetual Calendar नामक ये घड़ी सिरेमिक के केस में आती है, इसमें ग्लेयर प्रूफ सफायर क्रिस्टल्स लगे होते हैं. साथ ही इसके स्क्रू लॉक पर डायमंड होता है. इस घड़ी को स्पेशली सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन किया जाता है और ये ऑन ऑर्डर मेक होती है, यानि इस घड़ी को बनवाने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है. इस घड़ी का डाया 41 एमएम का है, वहीं इसकी मोटाई 9.5 एमएम की है. ये 20 मीटर वाटर रजिस्टेंस के साथ आती है.

लोग कर रहे मजाक

वहीं शाहरुख के घड़ी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कुछ फनी कमेंट्स भी आ रहे हैं. ट्वीटर पर एक यूजर ने लिखा कि इस घड़ी की 40वीं कॉपी खरीद कर लाउंगी सरोजनी से 400 रुपये वाली. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि फिल्म का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्‍शन ही एसआरके ने हाथ में पहन लिया है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि समय तो वही दिखता है या कुछ अलग है. क्या ये घड़ी भविष्य बताती है.

The brand #AudemarsPiguet watch which @iamsrk is wearing is worth rupees 4,74,47,984.00 😱😱

4Crore 74Laks 47Thounds Rupees. 😮 pic.twitter.com/lSgK8Ld5oO

