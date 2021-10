शक्तिकांत दास को अगले 3 साल के लिए RBI के गवर्नर के रूप में दोबारा किया गया नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) को अगले तीन सालों के लिए फिर से आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को 10.12.2021 से आगे तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार देर रात इस फैसले को मंजूरी दे दी. दास पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे और उन्हें 11 दिसंबर, 2018 को तीन साल की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. बता दें कि उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था.

“The Appointments Committee of the Cabinet has approved the reappointment of Shaktikanta Das as Reserve Bank of India Governor for a period of three years beyond 10.12.2021 or until further orders, whichever is earlier,” reads an official statement.

