Aptus Value Housing के शेयरों की लिस्टिंग कमजोर

BSE पर Aptus Value के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 6.53% नीचे 329 .95 रुपए पर लिस्ट हुए हैं. वहीं NSE पर कंपनी के शेयर 5.67 फीसदी नीचे 333 रुपए पर लिस्ट हुए हैं. Aptus Value का इश्यू प्राइस 346-353 रुपए था।.