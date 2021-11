Share Market Update: सेंसेक्स में 195 अंकों की गिरावट, 17000 के नीचे बंद हुआ निफ्टी

मुंबई. बाजार की शुरुआत मंगलवार को बढ़त से हुई थी लेकिन कारोबारी दिन में भारी उतार-चढ़ाव के बीच बाजार लाल निशान में बंद हुआ. वहीं, कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 195.71 अंक यानी 0.34 फीसदी की गिरावट के साथ 57064.87 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 81.40 अंक यानी 0.48 फीसदी टूटकर 16972.60 के स्तर पर बंद हुआ.

मंगलवार के कारोबार में Power Grid Corporation, Shree Cements और Bajaj Finserv निफ्टी के टॉप गेनर रहे जबकि Tata Steel, Kotak Mahindra Bank, Reliance Industries और Bajaj Auto टॉप लूजर रहे.

एक कारोबारी दिन पहले लाल निशान पर बंद हुआ था बाजार

इससे पहले सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई थी. वहीं, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 153.43 अंक यानी 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ 57,260.58 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 27.50 अंक यानी 0.16 फीसदी की मजबूती के साथ 17,054.00 के स्तर पर बंद हुआ था.

ये भी पढ़ें- Jandhan Account: SBI, PNB समेत इन 6 बैंकों में है जनधन खाता तो इस तरह चेक करें बैलेंस, जानें क्या है तरीका?

Go Fashion की बंपर लिस्टिंग, शेयरों में 9% की बढ़त

गो कलर्स जैसे ब्रांड ऑपरेट करने वाली Go Fashion की लिस्टिंग दमदार रही है. 30 नवंबर को इसके शेयरों की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से 90% प्रीमियम पर हुई है। Go Fashion का इश्यू प्राइस 690 रुपए शेयर है, जबकि बीएसई पर इसके शेयर 1316 रुपए और एनएसई पर 1310 रुपए पर खुले हैं.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी! 15 दिसंबर को किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे 4000 रुपये, यहां चेक करें स्टेटस

Tega Industries IPO: 1 दिसंबर को खुलेगा टेगा इंडस्ट्रीज का पब्लिक ऑफर

माइनिंग इंडस्ट्री के लिए सामान बनाने वाली कंपनी टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Tega Industries Ltd) का आईपीओ 1 दिसंबर को आएगा. कंपनी की तरफ से जमा डॉक्यूमेंट के मुताबिक, कंपनी का आईपीओ 3 दिसंबर को बंद होगा. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल यानी ओएफएस (OFS) होगा. ऐसे में कंपनी को इस आईपीओ से कोई फंड नहीं मिलेगा.

Tags: BSE, Nifty, NSE, Sensex