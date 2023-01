Shark Tank India 2: सीधे थमा दिया ब्लैंक चेक, पीयूष बंसल ने इस लड़के से कहा- जितना पैसा चाहिए ले लो

मुंबई. बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया 2 (Shark Tank India Season 2) में आने वाले युवा उद्यमी अपने बिजनेस आइडिया से जजों के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर रहे हैं. इस सीजन में कई युवा नए-नए इनोवेशन लेकर आए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन देश के कई दिग्गज ब्रांड्स ने यंग एंटरप्रेन्योर को जबरदस्त ऑफर दिए हैं. शो के एक एपिसोड में आए प्रतिभागी के बिजनेस आइडिया से लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल इतने खुश हुए कि उसे ओपन ऑफर दे दिया.

लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने युवा उद्यमी से कहा, ‘तुम 50 लाख रुपये के लिए आए थे आपको 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, आप वो अपनी वैल्यूएशन पर ले लो. इतना ही नहीं पीयूष बंसल ने इस पिचर को ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया.

ये भी पढ़ें- 85 साल के नानाजी के सिर पर दोबारा आए बाल, हेयर ऑइल का है सब कमाल! शार्क भी हुए हैरान

1% इक्विटी के लिए मांगे 1 करोड़

शार्क टैंक इंडिया सीजन-2 में आए युवा उद्यमी कपिल ने बताया कि कैसे वह अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ एक बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं, शो में कपिल ने अपने वाहन को रोज़मर्रा की कार के तौर पर पेश किया और इससे जिंदगी को और आसान बनाने का दावा किया. अपनी कंपनी में 1% इक्विटी के बदले में कपिल ने 1 करोड़ रुपये की मांग की थी.

First time ever on Shark Tank India! A business gets open offers from the Sharks? #SharkTankIndia season 2 streaming now on Sony LIV, also available on Sony Entertainment Television. pic.twitter.com/oLSSaT3ZoH

— Shark Tank India (@sharktankindia) January 26, 2023