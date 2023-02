अशनीर ग्रोवर को DigiYatra ऐप में हुई दिक्कत, यूजर्स को दी ये सलाह, यूजर ने भी दिया गजब रिप्लाई

नई दिल्ली. शार्क टैंक इंडिया फेम अशनीर ग्रोवर ने DigiYatra ऐप से जुड़ा अपडेट शेयर किया है. जो लोग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इसे अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं. लेकिन ग्रोवर के मुताबिक नए अपडेट के बाद ऐप काम नहीं कर रहा है. एयरपोर्ट पर इस असुविधा से बचने के लिए अशनीर ग्रोवर ने यूजर्स को ट्वीट किया है. अशनीर ग्रोवर ने ट्वीट किया, “हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी बोर्डिंग को फिर से इंस्टॉल करें, फिर से रजिस्टर्ड करें और फिर से अपना बोर्डिंग अपलोड करें.

अशनीर ग्रोवर ने दावा किया है कि DigiYatra का ऐप नए अपडेट के बाद काम नहीं कर रहा है. इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को इसे फिर से इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर बोर्डिंग पास अपलोड करना होगा. अशनीर ग्रोवर ने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मंत्रालय को टैग करते हुए इसे लेकर एक ट्वीट किया है.

ग्रोवर के ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘बिल्कुल वही जो कुछ देर पहले मैंने झेला. वहीं एक यूजर बोला, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, यह टिप उनके काम आई है.

Hey DigiYatra users ! The app won’t work after new update. (You won’t be able to share the uploaded boarding pass). Reinstall, re-register and then upload your boarding before going to the airport. Save yourself last minute inconvenience. @JM_Scindia @MoCA_GoI

