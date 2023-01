Video: Shark Tank में तू-तू मैं-मैं, डील हाथ से निकली तो बौखलाए पीयूष बंसल, विनीता-अमन पर लगा दी तोहमत

मुंबई. बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक (Shark Tank) सीजन 2 में एक ब्रांड में इन्वेस्टमेंट को लेकर विनीता सिंह, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल में तीखी बहस हो गई. इस दौरान पीयूष बंसल विनीता और अमन को दलबदलू तक कह डालते हैं. शार्क टैंक इंडिया-2 में विनीता सिंह, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल ब्रांड पैराडाइज के लिए तगड़ी बोली लगाते हुए दिखे.

इस ब्रांड के फाउंडर युशिका और सिद्धार्थ ने 1% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपये मांगे, जिसके बाद अनुपम मित्तल ने विनीता सिंह के साथ 5% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपये की पेशकश की. पीयूष बंसल, जो ब्रांड में निवेश करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने एक बेहद आकर्षक प्रस्ताव दिया.

ये भी पढ़ें- घाटे में था बिजनेस फिर भी ठुकराए दो ऑफर, अचानक बदली किस्‍मत और दो दिन में…

‘थोड़ी ईमानदारी दिखाओ भाई’

अनुपम मित्तल की ओर से विनीता सिंह के साथ एक ज्वाइंट प्रपोजल देने के बाद अमन गुप्ता विनीता को अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो गए. इस बीच, पीयूष ने 1% इक्विटी के लिए ब्रांड को 65 लाख रुपये ऑफर किए, लेकिन ब्रांड फाउंडर विनीता और अमन से 3% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपये चाहते थे. पिचर्स द्वारा काउंटर ऑफर दिए जाने के बाद, अनुपम बौखला गए और ब्रांड फाउंडर को कुछ ईमानदारी दिखाने के लिए कहने लगे. फिर विनीता ने अमन के साथ साझेदारी की और 2% इक्विटी के लिए 65 लाख रुपये का निवेश किया.

Tension in the Shark Tank Well! Will #Paradyes secure a deal with the Sharks?

Find out in #SharkTankIndia season 2 from 2nd Jan, on Sony LIV and Sony Entertainment Television. pic.twitter.com/fh68aqu5H2

— Sony LIV (@SonyLIV) December 20, 2022