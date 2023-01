नई दिल्‍ली. शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 (Shark Tank India 2) के जजों की कंपनियां एक बार फिर चर्चा में है. इस बार प्रसिद्ध उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) के एक ट्वीट के बाद शार्क्‍स की कंपनियों के घाटे में होने का मुद्दा गर्म हो गया है. गोयनका ने अपने एक ट्वीट में डेटा शेयर कर बताया था कि केवल एक जज को छोड़कर सभी की कंपनियां घाटे में चल रही हैं. गोयनका का ट्वीट शार्क टैंक जज और शादी डॉट कॉम (Shaadi.Com) के फाउंडर अनुपम मित्‍तल (Anupam Mittal) को चुभ गया. उन्‍होंने जवाब देते हुए कहा है कि आरपीजी ग्रुप चैयरमेन के दिए आंकड़े सही नहीं हैं. वहीं, ट्विटर यूजर्स अब अनुपम मित्‍तल से उनकी कंपनी की वित्‍तीय जानकारी शेयर करने की मांग कर रहे हैं.

शार्क्‍स की कंपनियों की माली हालत को लेकर चर्चा पहली बार नहीं छिड़ी है. कुछ दिन पहले भी लिंक्‍डइन पर एक यूजर ने शार्क्‍स की कंपनियों की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा पेश करत हुए उनकी बिजनेस करने की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए थे. अब आरपीजी ग्रुप के हर्ष गोयनका ने एक बार फिर ट्वीट कर इस मुद्दे को हवा दे दी है. गोयनका ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं शार्क टैंक इंडिया का मजा लेता हूं. मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्‍योर के लिए यह एक बहुत अच्‍छा मंच है. परंतु जब भी मैं शार्क्‍स के बारे में सोचता हूं, तो मुझे फिल्‍म जॉज और ब्‍लीडिंग की याद आती है.”

अमन की कंपनी ही कमा रही है मुनाफा

गोयनका ने अपने ट्वीट के साथ एक स्‍क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें शार्क्‍स की कंपनियों की साल 2022 की आर्थिक हालात के बारे में बताया गया है. शेयर किए गए डेटा के अनुसार, अमन गुप्‍ता की कंपनी बोट (Aman Gupta Boat) ने ही साल 2022 में लाभ कमाया है. बोट का प्रॉफिट 79 करोड़ रुपये रहा है. कारदेखो को 246 करोड़ का घाटा हुआ है. इसके फाउंडर अमित जैन (CarDekho Amit Jain) हैं. इसी तरह पीयूष बंसल की लेंसकार्ट का घाटा 102 करोड़ रुपये है तो अनुपम मित्‍तल की शादी डॉट कॉम का घाटा 27 करोड़ रुपये है. शार्क टैंक इंडिया की ही जज विनिता सिंह की कंपनी शुगर कॉ‍स्‍मेटिक्‍स को भी 75 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है.

