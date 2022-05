IRCTC Tour Package: कम बजट में करें शिरडी और शनि शिंगणापुर की यात्रा, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी (Shirdi) एक प्रमुख धार्मिक स्थल है. यह साईं भक्तों का पावन धाम है. अगर आप शिरडी जाने की योजना बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) के स्पेशल टूर पैकेज का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत शिरडी और शनि शिंगणापुर के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इस पैकेज में आपको 6 दिन और 5 रात रुकने का मौका मिलेगा. इस धार्मिक यात्रा के लिए किराया 10,635/- रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इन पैकेज में यात्री के जाने-आने से लेकर ठहरने और खाने-पीने तक की व्यवस्था शामिल है. इस पैकेज की शुरुआत भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से होगी.

The best place to find spiritual solace with IRCTC’s train tour for 6D/5N starts from ₹10635/- onwards pp*. For bookings and info, visit https://t.co/I6hRa7dGDC @AmritMahotsav

