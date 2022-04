नई दिल्‍ली. गर्मियों के लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो आपका पसंदीदा बैंक SBI धमाकेदार ऑफर लाया है. अगर आप SBI के बैंकिंग एप YONO के जरिये ऑर्डर करते हैं तो जबरदस्‍त डिस्‍काउंट दिया जाएगा.

SBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि टॉप फैशन ब्रांड पर आपको कई छूट वाली डील मिलेंगी. अगर आप YONO एप के जरिये ऑर्डर करते हैं तो ब्रांड के हिसाब से तगड़ी छूट दी जाएगी. इस पर ग्राहक को अधिकतम 70 फीसदी तक का डिस्‍काउंट मिल रहा है. बैंक ने ट्वीट में बताया है कि एसबीआई अब ग्राहकों को बैंकिंग और लाइफस्‍टाइल दोनों का मजा देगा.

This summer, be a trendsetter!

Shop top fashion brands through YONO and enjoy up to 70% off*. Download YONO now!#Fashion #Style #Offers #YONOSBI #YONO pic.twitter.com/QKFGlx7OyI

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 17, 2022