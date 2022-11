दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में अमूल बटर की शॉर्टेज, सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे ग्राहक

नई दिल्ली. दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में ग्राहकों और दुकानदारों को बाजार में अमूल बटर की कमी का सामना करना पड़ रहा है. अमूल बटर किराना ऐप पर भी उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा अमूल क्रीम और घी की सप्लाई भी कम हुई है. किल्लत से बाजार में नकली अमूल मक्खन का भी कारोबार हो रहा है. इस मामले में कई ग्राहकों और दुकानदारों की शिकायतें सामने आई हैं.

इस बारे में जब News18की ओर से अमूल से ईमेल के जरिए सवाल पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं मिला. कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि दिवाली के दौरान ज्यादा मांग के कारण वर्तमान में अमूल बटर की सप्लाई की समस्या आई है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में इसमें सुधार हो जाएगा.

दिल्ली की दुकानों पर अमूल बटर नहीं

दिल्ली के ब्रह्मपुरी के एक 28 वर्षीय दुकानदार अहसान ने बताया कि पिछले 20-25 दिनों से बाजार में अमूल बटर नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई की की कमी का हवाला दे रहे हैं. यह दुकानदारों की बिक्री को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अब हमें बड़ी संख्या में अमूल बटर खरीदने वाले ग्राहकों को वापस भेजना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अमूल दूध हमेशा की तरह उपलब्ध है और इसकी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है, अमूल क्रीम और घी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है.

पंजाब के केशव चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, ‘गुरदासपुर के बटाला शहर में अमूल बटर की कमी क्यों है या ये हर जगह है?



अहमदाबाद के एक ट्विटर यूजर @peeleraja ने कहा, ‘अहमदाबाद में कहीं भी मक्खन नहीं है. अमूल सहित डेयरियां पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रही हैं> दुकानदारों का कहना है कि कमी एक सप्ताह तक रह सकती है.”

No butter anywhere in Ahmedabad. Dairies includung Amul are not producing enough.

Shopkeepers saying shortage could last a week.

