जगन्नाथ पुरी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान? IRCTC लेकर आया है किफायती पैकेज, जानिए किराया और टाइमिंग

नई दिल्ली. अगर आप नए साल में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) जगन्नाथ यात्रा करने का शानदार मौका दे रहा है. भारतीय रेलवे 25 जनवरी से श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन शुरू करने वाली है.

आईआरसीटीसी का यह पेकेज 7 रात और 8 दिनों है. इस पैकेज की शुरुआत नई दिल्ली से होगी. पैकेज के अंतर्गत वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर, गंगा आरती, दशाश्वमेघ घाट, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, समुद्र बीच, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, उदयगिरि गुफाएं, कोणार्क में सूर्य मंदिर, बैजनाथ में बैद्यनाथ धाम ज्योर्तिलिंग मंदिर एवं गया में गया में विष्णुपद मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलेगा.

Take your loved ones on a journey of tranquility & devotion. Book IRCTC’s Sri Jagannath Yatra Ex Delhi & visit Konark, Gaya & more holy places. For details, visit https://t.co/skfBMAoYNJ@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 13, 2023