नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में महिलाओं के लिए खास बचत योजना का ऐलान किया था. महिला सम्‍मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) नाम की इस योजना का जादू महिलाओं के बीच बढ़ता ही जा रहा है. केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने भी हाल में पोस्‍ट ऑफिस जाकर इस बचत योजना में खाता खुलवाया है. यह योजना खासतौर से महिलाओं के लिए शुरू की गई है और इस पर सालाना 7.5 फीसदी का ब्‍याज मिलता है.

केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी 26 अप्रैल को संसद मार्ग स्थित पोस्‍ट ऑफिस पहुंचीं और लाइन लगकर उन्‍होंने यह खाता खुलवाया. वित्‍तमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्‍सव अभियान के तहत महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित करने और उन्‍हें ज्‍यादा ब्‍याज दिलाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की थी. योजना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो चुकी है. खाता खुलवाने के बाद स्‍मृति ईरानी ने ट्वीट किया- मैं सभी महिलाओं और युवा लड़कियों से अपील करती हूं कि उन्‍हें MSSC योजना के तहत खाता खुलवाएं और इस छोटी बचत योजना का फायदा उठाएं.

Opened Mahila Samman Saving Certificate (MSSC) account at Sansad Marg Post Office today.

MSSC scheme announced in Budget 2023-24 to commemorate ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ is aimed at enhancing financial inclusion & providing better returns to women.

I urge women and young girls… pic.twitter.com/DB42XCW95W

— Smriti Z Irani (@smritiirani) April 26, 2023