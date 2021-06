हो जाएं तैयार, अगले हफ्ते 4 बड़ी कंपनियां जारी करेंगी IPO! जानिए कंपनियों के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. शेयर मार्केट (Share Market) में दिलचस्पी रखने वाले इस बात से खुश है कि आईपीओ मार्केट ने पिछले कुछ हफ्तों की शांति के बाद अब फिर रफ्तार पकड़ ली है. इसी क्रम में अगले हफ्ते एक दो नहीं बल्कि 4 कंपनियां अपना इश्यू जारी करने वाली हैं. इनमें सोना कॉमस्टार (Sona Comstar), श्याम मेटालिक्स (Shyam Metalics), डोडला डेयरी (Dodla Dairy) और KIMS Hospitals शामिल हैं. 2022 में अब तक 19 IPO आ चुके हैं जिसमें 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाया जा चुका है. इनमें ब्रुकफील्ड REIT और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट भी शामिल है. अगले हफ्ते जो 4 IPO आने वाले हैं वो कुल 9,122.92 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं.



Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar)



इनमें से देश की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार (Sona Comstar) का IPO 14 जून को खुलेगा और 16 जून को बंद होगा. इसका प्राइस बैंड 285-291 तय किया गया है. कंपनी की योजना इश्यू से 5500 करोड़ रुपए जुटाने की है. इसमें 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 5350 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है. कंपनी फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम में से 241.12 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी. इसमें मिनिमम 51 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है.



Shyam Metalics and Energy Ltdस्टील मैन्युफक्चरिंग कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड (Shyam Metalics and Energy Ltd) का IPO भी 14 जून को खुलेगा और 16 जून को बंद होगा. कंपनी इश्यू से 909 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है. इश्यू का प्राइस बैंड 303-306 करोड़ रुपए है. इसका लॉट साइज 48 शेयर का है. एंकर इंवेस्टर्स के लिए यह IPO 11 जून को खुलेगा. इस पब्लिक इश्यू के लिए कंपनी 657 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी. वहीं कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा इंवेस्टर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 252 करोड़ रुपये के शेयर जारी करेंगे.इस IPO के जरिये जुटाये गए 657 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी अपनी और अपनी सहयोगी कंपनी SSPL का कर्ज उतारने में करेगी.



Dodla Dairy



हैदराबाद की कंपनी Dodla Dairy का IPO 16 जून को खुलेगा और 18 जून को बंद होगा. इश्यू का प्राइश बैंड 421-428 रुपए तय किया गया है. इस आईपीओ में 50 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1,09,85,444 शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा. ऑफर फार सेल में टीपीजी डोडला डेयरी (TPG Dodla Dairy) 92 लाख शेयर, डोडला सुनील रेड्डी (Dodla Sunil Reddy) 4,16,604 इक्विटी शेयर, डोडला फेमिली ट्रस्ट (Dodla Family Trust) 10,41,509 इक्विटी शेयर और डोडला दीपा रेड्डी (Dodla Deepa Reddy)3,27,331 शेयर बेचेंगी. डोडला सुनील रेड्डी, डोडला फेमिली ट्रस्ट और डोडला दीपा रेड्डी प्रोमोटर समूह का हिस्सा हैं इस आईपीओ का लॉट साइज 35 शेयरों का है.



KIMS Hopitals



कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS Hopitals) का आईपीओ 16 जून को खुलेगा और 18 जून को बंद होगा. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 815-825 रुपये है. IPO में 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 2,35,60,538 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल जारी किया जाएगा. इस कंपनी में जनरल अटलांटिक का निवेश है. ऑफर फॉर सेल के तहत General Atlantic Singapore KH अपने 1,60,03,615 इक्विटी शेयर, डॉ भाष्कर राव 3,87,966 शेयर, राजश्री (Rajyasri Bollineni) अपने 7,75,933 इक्विटी शेयर, Bollineni Ramanaiah Memorial Hospitals अपने 3,87,966 इक्विटी शेयर और दूसरे शेयरहोल्डर्स 60,05,058 इक्विटी शेयर बेचेंगे. IPO में 20 करोड़ रुपये के शेयर कर्मचारियों के लिए रिजर्व हैं. इश्यू का लॉट साइज 18 शेयरों का होगा. कंपनी IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल अपनी कामकाज की जरूरतों को पूरा करने और 150 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में करेगी.