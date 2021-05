कोरोना से जंग में आगे आई यह कंपनी, भारत को 10 लाख डॉलर दान करने का ऐलान!

नई दिल्ली. पूरा विश्व ही इस वक्त कोरोना महामारी (corona virus) से जुझ रहा है. भारत के हाल भी दुनिया में सबसे खराब स्थिति वाले देशों में से एक है. इस दौर में सभी अपने-अपने स्तर पर मदद कर रहे है. इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है सोनी कॉर्पोरेशन (Sony Corporation) का. जापान की इस मल्टीनेशनल (Japanese multinational) कंपनी ने भारत सरकार की कोरोना के खिलाफ लडा़ई में 10 लाख डॉलर देने की घोषणा की है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत का हेल्थ सिस्टम बुरी तरह प्रभावित है. देश में दवाओं की कमी हो गई है. अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं. ऐसे हालात में सोनी का यह योगदान काफी अहम है.

सोनी इंडिया (Sony India) ने अपने इस योगदान का ऐलान ट्विटर के जरिए किया है. कंपनी ने जारी किए अपने बयान में कहा है कि भारत में कोरोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए Sony Global Relief Fund for COVID-19 के जरिए 10 लाख डॉलर डोनेट करने का फैसला लिया है. यह धनराशि United Nations Children's Fund (UNICEF) और दूसरे संगठनों के जरिए मेडिकल, ऑक्सीजन, PCR टेस्टिंग, मशीनों की खरीद और दूसरी राहत गतिविधियों में इस्तेमाल की जाएगी.





बनाया अलग से रिलीफ फंड

इस बयान में आगे कहा गया है कि अप्रैल 2020 में सोनी ग्रुप ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए Sony Global Relief Fund for COVID-19 फंड की स्थापना की गई है. इस स्थापना के बाद से ही यह तमाम तरह के राहत कार्यों में शामिल रही है.सोनी ग्रुप पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने पार्टनरों और स्टेक होल्डरों के साथ अपना योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

यह कंपनियां भी कर रही है सहयोग

अब तक कई विदेशी कंपनियां कोविड के खिलाफ लडाई मे भारत के साथ सहयोग के लिए आगे आई हैं. इनमें Google, Apple and Walmart, जैसी दूसरी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा भारत के अपने कई बड़े औद्योगिक समूह, कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार को अपनी तरफ से सहायता दे रही हैं.

इतना बड़ा है कंपनी नेटवर्क

भारत मे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (Sony Pictures Networks) सोनी, सब टीवी, सेट मैक्स जैसे कई चैनल चलाती है. इसके अलावा BBC Earth के साथ उसका जॉइंट वेंचर है. सोनी बीबीसी अर्थ (Sony BBC Earth) नाम के जॉइंट वेंचर के जरिए भी वो शोज का प्रसारण करती है. Sony Pictures Networks Productions (SPNP) कंपनी की फिल्म प्रोडक्शन यूटिन है. जिसमें अब तक Darr @the Mall, यंगिस्तान (Youngistaan), पिकू (Piku), Chalk n Duster, अज़हर (Azhar), मुबारकां (Mubarakan), Poster Boys, Padman, 102 Not Out, Soorma, Bombairiya, Ghoomketu और शकुंतला देवी (Shakuntala Devi) जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया है.