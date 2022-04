खुशखबरी : घट जाएगी Delhi से Srinagar की दूरी, सरकार का दावा- महज 8 घंटे में पूरा होगा सफर

नई दिल्ली. अगर आपको रफ्तार पसंद है तो आने वाले समय में देश में सड़कों का ऐसा जाल बिछ जाएगा कि आप उन पर फर्राटा भर सकेंगे. इसके साथ ही कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे. श्रीनगर से दिल्ली (Srinagar to Delhi ) की दूरी भी महज 8 घंटे में तय कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road, Transport and Highways Nitin Gadkari) ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई सड़क परियोजनाएं चल रही हैं. वहां कई इन्फ्रा परियोजनाएं चल रही हैं. इन परियोजनाओं को पूरी होने के बाद दिल्ली से श्रीनगर से पहुंचना आसान हो जाएगा और आने वाले समय में आप दिल्ली से महज 8 घंटे में श्रीनगर पहुंच पाएंगे. अभी इस दूरी को तय करने में करीब 24 घंटे लगते हैं.

बढ़ जाएगी कनेक्टिविटी

लाइव मिंट के मुताबिक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण इन्फ्रा परियोजनाओं का काम चल रहा है. इनके पूरा हो जाने के बाद इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर काफी सुधार आएगा. जम्मू-कश्मीर से आना-जाना काफी आसान हो जाएगा.

श्रीनगर-दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहा काम

गडकरी ने कहा कि हम कश्मीर और लद्दाख के बीच जोजिला में एशिया का सबसे लंबा टनल बना रहे हैं. अटल टनल ने लेह-मनाली की दूरी और लगने वाले समय को घटा दिया है. श्रीनगर-कटरा-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है. इसके पूरा होने के बाद लोग श्रीनगर से महज 8 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे.

विकास को मिलेगा बढ़ावा

मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कों के जाल से विकास को बढ़ावा मिलेगा. भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देशभर में सड़क कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठा रही है. सड़कें, टनल और ब्रिज बनाने में नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

…तो इसलिए रिच है अमेरिका

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि विकास के लिए चार चीजें जरूरी होती है. पानी, बिजली, परिवहन और कम्युनिकेशन. जहां ये चार चीजें होंगी, वहां उद्योग-धंधे होंगे. लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी (Former United States President John F Kennedy) को कोट करते हुए गडकरी ने कहा, अमेरिकी सड़कें अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका रिच है, लेकिन अमेरिका रिच है क्योंकि यहां की सड़कें अच्छी हैं.



Tags: Delhi, National Highways Authority of India, Road and Transport Ministry, Srinagar, Union Minister Nitin Gadkari