IRCTC Air Tour Package: तिरुपति से मदुरै तक, आईआरसीटीसी लेकर आया है शानदार पैकेज, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली. धार्मिक यात्रा पर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) ने तिरुपति से मदुरै तक की सैर कराने के लिए एक एयर टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज के जरिए आप दक्षिण भारत के मशहूर रामानाथास्वमी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बालाजी मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं.

मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. इस यात्रा के दौरान तिरुपति, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरै घूमाया जाएगा.

Pack your bags for a spiritual journey with IRCTC’s South India Divine tour package of 7D/6N starting at ₹45260/-pp* onwards For details, visit https://t.co/omqCTEBXTs@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 5, 2022