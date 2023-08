नई दिल्ली. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2023) के मौके पर इंडियन एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) की तरफ से एक शानदार ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर के तहत आप सस्ते में हवाई यात्रा का आनंद उठा सकते हैं. कंपनी ने स्पेशल इनक्रेडिबल इंडिपेंडेंस डे सेल (special Incredible Independence Day sale) की घोषणा की है. यह सेल कल याने 14 अगस्त से शुरू हो गई है और यह 20 अगस्त तक चलेगी.

स्पाइसजेट सेल में आप सिर्फ 1515 रुपये में अपनी हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग करा सकते हैं. टिकट की इस राशि में सभी तरह के टैक्स जुड़े हुए हैं. इसके साथ ही आप अपनी पसंदीदा सीट सिर्फ 15 रुपये में चुन सकते हैं. साथ ही आपको 2000 रुपये का टिकट वाउचर भी मिलेगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में….

ये भी पढ़ें: गरीब किसान के बेटे ने खड़ी के करोड़ों की कंपनी, दान की 20 एकड़ जमीन, देश को दिया ‘हमारा बजाज’

30 मार्च 2024 तक कर सकते हैं यात्रा

कंपनी ने इस सेल की जानकारी एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर दिया है. इसमें आप 15 अगस्त से लेकर अगले साल 30 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए टिकट बुक करा सकते हैं. इस ऑफर फॉर सेल से कोई भी यात्री कई जगह घूम सकते हैं. इस सेल में ग्राहकों को कम कीमत में टिकट के साथ कई और लाभ मिल रहे हैं. कंपनी ने बताया कि वह 2,000 रुपये का फ्लाइट वाउचर भी दिया है. यह कॉम्प्लिमेंटरी वाउचर होगा.

Give flight to your freedom with SpiceJet’s Independence Day Sale. Unbeatable airfares starting at just ₹1515 (inclusive of all taxes). Book your tickets now and avail exciting offers — Get a free flight voucher worth ₹2000 and reserve your preferred seats for just ₹15. ✈ pic.twitter.com/8J8Uru5HkM

— SpiceJet (@flyspicejet) August 14, 2023