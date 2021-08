SpiceJet यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब उड़ान के दौरान सस्ते में बुक करें टैक्सी, मिलेगा डिस्काउंट

नई दिल्ली: SpiceJet से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब आपको फ्लाइट से उतरने के बाद टैक्सी या कैब के लिए इंतजार नहीं करना होगा. बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसके यात्री अब एयरलाइन के इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट मंच ‘स्पाइसस्क्रीन’ (SpiceScreen) का इस्तेमाल करके अपनी उड़ान के दौरान हवाई अड्डे के बाहर जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं. बता दें ये नई सेवा सबसे पहले दिल्ली हवाई अड्डे से शुरू की जा रही है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री 12 अगस्त यानी आज से इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं. आगे आने वाले समय में कंपनी यह सुविधा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे सहित सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराएगी. कंपनी जल्द ही इस सेवा का विस्तार करेगी.

मिलेगी टैक्सी की सुविधा

एयरलाइन ने कहा कि घरेलू विमानन उद्योग में अपनी तरह की यह पहली पहल यात्रियों को टैक्सी ट्रांसफर क्षेत्र में आगमन के बाद अपने परिवहन के लिए इंतजार से बचने में मदद करेगी. यात्री के स्पाइसस्क्रीन पर टैक्सी बुक करने के बाद हवाई अड्डे पर आगमन के साथ उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस, व्हाट्सएप और स्वचालित इनबाउंड कॉल की पुष्टि के माध्यम से टैक्सी बुकिंग ओटीपी संदेश मिलेगा.

