डीजीसीए ने Spicejet पर लगी पाबंदी हटाई, 30 अक्टूबर से ऑपरेट करेगी 50% से अधिक फ्लाइट्स

नई दिल्ली. कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, एविएशन रेगुलेटर नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए (DGCA) ने स्पाइजेट पर लगी पाबंदी हटा ली है. 3 महीने का प्रतिबंध पूरा होने के बाद कंपनी 30 अक्टूबर से अपनी 50 फीसदी से अधिक उड़ानों का संचालन करने लगेगी.

उड़ान के दौरान कई तरह की तकनीकी खामियों की वजह से स्पाइसजेट पर डीजीसीए ने गत 27 जुलाई को कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. इनमें स्पाइसजेट को 50 फीसदी क्षमता के साथ परिचालन करने का निर्देश भी शामिल है. बाद में इस पाबंदी की समयसीमा को 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था. यह विमानों के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की अंतिम तारीख है जिसके बाद शीतकालीन कार्यक्रम शुरू होगा.

30 अक्टूबर से हर हफ्ते 3,193 उड़ानों के संचालन करने की घोषणा

शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. ऐसी स्थिति में स्पाइसजेट को इन बंदिशों से निजात मिलने का समय करीब आ गया है और उसने 30 अक्टूबर से हर हफ्ते 3,193 उड़ानों के संचालन करने की घोषणा कर दी है. यह संख्या पिछले साल के शीतकालीन कार्यक्रम में स्पाइसजेट की तरफ से संचालित हुई उड़ानों से 6.6 फीसदी अधिक होगी.

