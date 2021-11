नौकरी के अलावा शुरू कर सकते हैं ये कारोबार, हर महीने होगी 3 लाख तक की कमाई, जानिए कैसे

नई दिल्ली. अगर आप भी कोई अपना बिजनेस (How to start own business?) शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और आपको खेती में मजा आता है तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस (Business idea) के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप हर महीने करीब 3 लाख रुपये तक की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. हम हींग की खेती की बात कर रहे हैं… जी हां हींग की खेती के जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं. बता दें इस समय बाजार में एक किलो हींग का भाव करीब 35000 रुपये प्रति किलो है.

अगर आप महीने 5 किलो हींग की भी बिक्री कर लेते हैं तो आपकी मोटी कमाई हो जाएगी. इसकी खेती मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ब्लूचिस्तान में होती है.

कैसे कर सकते हैं हींग की खेती?

हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की जरूरत होगी. भारत में यह तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में आराम से मिल जाता है और इन क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है. अन्य शब्दों में कहें तो इसकी खेती के लिए न ज्यादा ठण्ड और न ही ज्यादा गर्मी की आवश्यक्ता होती है.

कैसे होती है हींग की खेती?

>> हींग के बीज को पहले ग्रीन हाऊस में 2 2 फीट की दूरी से बोया जाता है.

>> पौध निकलने पर इसे फिर 5 5 फीट की दूरी पर लगाया जाता है.

>> हाथ लगाकर जमीन की नमी को देख कर ही इसमें पानी का छिड़काव किया जा सकता है, अधिक पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है.

>> पौधों को नमी के लिए गीली घास का भी प्रयोग किया जा सकता है, एक खास बात यह है कि हींग पौधे को पेड़ बनने के लिए 5 वर्ष का समय लगता है.

>> इसकी जड़ों व सीधे तनों से गौंद निकाला जाता है.

कितना करना होगा निवेश?

अगर निवेश की बात की जाए तो इस बिजनेस को अगर आप बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो कम से कम 5 लाख का निवेश करना होगा. इसके अलावा आपको मशीनों के लिए भी पैसा खर्च करना होगा.

इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जीएसटी नंबर, बिजनेस पेन कार्ड जैसे कई डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी.

कितना होगा बिजनेस में प्रॉफिट?

हींग के बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वह आपके बिजनेस के लेवल पर निर्भर करता है. वैसे बाजार में एक किलो हींग का भाव करीब 35000 रुपये है तो अगर आप महीने में 5 किलो हींग बेच लेते हैं तो आप 1,75,000 रुपये प्रति माह कमा सकते हैं. बता दें इससे ज्यादा कमाई के लिए आप बड़ी बड़ी कंपनियों से टाईअप भी कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा कर सेल करते हैं तो आपकी यही कमाई प्रति माह 3 लाख रुपये तक हो सकती है.

