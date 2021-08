Paras dairy की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करें बिजनेस, हर महीने कमाएं 3 से 5 लाख रुपये

नई दिल्ली: अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट (Business opportunity) करने या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पारस डेयरी (Paras dairy) के साथ जुड़कर कमाई कर सकते हैं. देश में अमूल के अलावा कई कंपनियां दूध, दही और डेयरी का कारोबार कर रही हैं, जिसके के साथ जुड़कर कई लोग कमाई कर रहे हैं. आपको बता दें इस बिजनेस में छोटे निवेश में हर महीने नियमित कमाई की जा सकती है. पारस की फ्रेंचाइजी लेना फायदे का सौदा है. इसमें नुकसान ना के बराबर होने की गुंजाइश होती है.

पारस के पूरे नेटवर्क के सेंटर पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के 5400 गांवों को कवर करता है और कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. कंपनी के 7 प्लांट है जहां से कंपनी प्रोडक्शन का काम करती है और आज कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही है. बता दें कोई भी व्यक्ति जो डेयरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहता है वह Paras Dairy Distributorship ले सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है.

किस तरह ले सकते हैं फ्रेंचाइजी-

1. आपको सबसे पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.parasdairy.com/ पर जाना होगा.

2. यहां आपको पारस शॉप (https://www.parasdairy.com/paras-shopee.php) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

3. यहां पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा.

4. आपको Form के अन्दर सभी डिटेल्स भरे उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

5. उसके बाद कंपनी आपसे संपर्क कर लेगी.

Paras dairy

कितनी जगह की होगी जरूरत

आपको इस बिजनेस में ऑफिस और गोदाम बनाने के लिए जगह की जरूरत होगी. आप अपने बिजनेस के साइज के हिसाब से जमीन ले सकते हैं. आप 100 स्क्वॉयर फिट से 150 स्क्वॉयर फिट तक जगह ले सकते हैं.

कितना होगा मुनाफा

पारस डेयरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करे तो इसमें सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है क्योंकि कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो सभी के ऊपर अलग-अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है. एवरेज की बात करें तो अगर आपका बिजनेस अच्छा और बड़े लेवल पर है तो आप आराम से 2 से 3 लाख रुपये महीने की कमाई कर सकते हैं.

पारस डेयरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस-

Corporate Address – VRS Foods Limited

The Mira Corporate Suites, B1 & 2,

Ground Floor, Ishwar Nagar,

Mathura Road, New Delhi-110065, India.

Ph: +91-11-40674067

Registered Office

D-55, Ground Floor, East of Kailash

New Delhi-110065, India.

Ph :- +91-11-26427481-82, 11-40591303-04

इन मेल आईडी के जरिए भी कर सकते हैं संपर्क-

sales.milk@parasdairy.com

sales.fpd@parasdairy.com

sales.ghee@parasdairy.com

marketing@parasdairy.com

hr@parasdairy.com

exports@parasdairy.com