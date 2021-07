केवल 25 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं ये कारोबार, हर महीने हाेगाी ₹50 हजार की कमाई, जानें सबकुछ

आज हम आपको एक ऐसे कारोबार (Business Idea) के बारे में बता रहे हैं जिसे आसानी से आप शुरू कर सकते हैं, और मोटी रकम कमा (How to earn money) सकते हैं. आप सिर्फ 25 हजार रुपये लगाकर इस कारोबार को शुरू (Starting own business) कर सकते हैं और उसके बदले में आपको हर महीने में करीब 50 हजार रुपये की आमदनी हो सकती है. ये कारोबार है - कार वॉशिंग बिजनेस (Car washing business) की.कार वॉशिंग की प्रोफेशनल या कर्मशियल मशीनें एक लाख रुपये तक भी आती हैं. लेकिन जब तक यह पता नहीं चले कि आपके यहां उतनी कारें आ भी रही है या नहीं जिससे उसकी लागत निकल सके उस पर नहीं जाना चाहिए. मार्केट में कर्मशियल मशीनें 12 हजार रुपये से भी शुरू हो जाती है. इनमें आप दो हॉर्स पावर की मोटर लगवा लें तो करीब 14 हजार रुपये तक पड़ जाएगी जिसमें पाइप से लेकर नोजल सब कुछ शामिल है. इसके अलावा आपको 30 लीटर का वैक्यूम क्लीनर लेना होगा जो करीब 9 से दस हजार रुपये तक मिल जाएगा. वॉशिंग का सामान जिसमें शैंपू, ग्लब्ज, टायर पॉलिश और डैशबोर्ड पॉलिश की पांच लीटर की केन लेंगे तो सब मिलाकर करीब 1700 रुपये का आ जाएगा.कार वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी होगी जहां सोसायटी हो या फिर कार से जुड़ी चीजों का मार्केट. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है. पर शॉप ऐसी जगह लें जहां पर पार्किंग स्पेस हो या गाड़ियां आसानी से आ जा सके. यदि दुकान आपकी हो तो और बेहतर वर्ना आप किसी मैकेनिक की शॉप के साथ उसे आधा किराया देकर भी अपना वॉशिंग का काम शुरू कर सकते हैं. इससे पैसे भी बचेंगे और आप यह भी देख पाएंगे कि उस इलाके में कैसा रिस्पांस है.कार वॉशिंग का चार्ज शहरों पर भी निर्भर करता है. छोटे शहरों में जहां 150 रुपये में छोटी कारें मसलन ऑल्टो, वैगनआर, क्वीड कारों की वॉशिंग हो जाती है तो वहीं बड़े शहरों में इन्हीं कारों का 250 रुपये तक चार्ज करते हैं जबकि इससे इससे बड़ी कारों जैसे स्विफ्ट डिजायर, हुंडई वर्ना जैसी कारों के 350 और एसयूवी के 450 रुपये तक चार्ज लिए जाते हैं.