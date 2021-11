सिर्फ 40,000 रुपये में शुरू करें यह बिजनेस, 6 महीने में ही होगी 10 लाख की कमाई, जानें कैसे?

नई दिल्ली. अगर खेती के जरिए मोटी कमाई (Earn Money) करना चाहते हैं तो हम आपको आज एक ऐसी खेती के बारे में बता रहे हैं. जिसमें आज कल के युवा नौकरी को छोड़कर इसमें हाथ (How to start own business?) अजमा रहे हैं और घर बैठे लाखों रुपये की मोटी कमाई कर रहे हैं. दरअसल, हम आपको बता रहे हैं लहसुन की खेती (Garlic Farming) के बारे में. इसकी खेती के जरिए पहली फसल में ही यानी 6 महीने के भीतर 10 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं.

बता दें कि लहसुन एक नकदी फसल है. भारत में इसकी मांग साल भर बनी रहती है. मसाला से लेकर औषधि के रूप में इस्तेमाल होने के कारण यह आम भारतीय किचन का अहम हिस्सा है. लहसुन की खेती करने वाले लोग मालमाल हो जाएंगे.

जानिए कैसे करें लहसुन की खेती?

लहसुन की खेती को बारिश के मौसम खत्म होने के बाद ही शुरू करें. इस हिसाब से अक्टूबर और नवंबर का महीना ठीक रहता है. लहसुन की खेती उसकी कलियों से की जाती है. बुआई 10 सेमी की दूरी पर की जाती है, जिससे उसकी गांठ अच्छे से बैठ जाए. इसकी खेती मेड़ बनाकर की जानी चाहिए. इसकी खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है. लेकिन उसी खेत में करना चाहिए जहां पानी नहीं रुके. यह फसल करीब 5-6 महीने में अच्छे से तैयार हो जाती है.

कितनी होगी कमाई?

लहसुन की कई किस्में हैं. लहसुन एक एकड़ खेत में करीब 50 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है. प्रति क्विंटल इस लहसुन के 10000 से लेकर 21000 रुपये तक मिल जाते हैं. जबकि लागत प्रति एकड़ 40000 रुपये तक है. ऐसे में एक एकड़ में लहसुन की रिया वन किस्म की खेती कर किसान 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये की कमाई कर सकते हैं.

लहसुन की किस्में

बता दें कि रिया वन लहसुन की एक प्रकार की किस्म है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया वन की क्वालिटी अन्य लहसुन की किस्मों के मुकाबले बेहतर मानी जाती है. इसकी एक गांठ 100 ग्राम तक हो सकती है. एक गांठ में 6 से 13 कली तक होती हैं.

इस कारण रहती है भारी डिमांड

लहसुन का उपयोग आचार, सब्जी, चटनी और मसाले के रूप में किया जाता है. हाई ब्लड प्रेशर, पेट रोग, पाचन संबंधी समस्या, फेफड़ा संबंधी समस्या, कैंसर, गठिया की बीमारी, नपुंसकता और खून की बीमारी के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है. यह एंटी बैक्टिरिया और एंटी कैंसर गुणों के कारण बीमारियों में प्रयोग में लाई जाती है.

आज के समय में लहसुन का इस्तेमाल सिर्फ मसालों तक ही नहीं रह गया है. अब प्रोसेसिंग कर पाउडर, पेस्ट और चिप्स समेत कई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ हो रहा है.

