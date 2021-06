10 से 15 लाख रुपये लगाकर शुरू करें ये कारोबार, हर महीने होगी ₹3 लाख से अधिक की कमाई, जानें डिटेल

नई दिल्ली. क्या आप नौकरी से तंग आ चुके हैं? या फिर घर बैठे अपना अधिक कमाई (Earn Money) करना चाहते हैं? ऐसे में अगर आप खुद का कारोबार शुरू करने (Starting own Business) की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (Business Idea) के बारे में बता रहे हैं जिसे आप कम समय में लखपति बन (How to be a billionaire) सकते हैं. आपके लिए यह कारोबार बेहद मुनाफे वाला साबित (Profitable Business) हो सकता है. इस कारोबार को शुरू करने में आपको एक बार में 10-15 लाख रुपये निवेश करने होंगे, इसके बाद आप हर महीने 3 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. आइए जानते हैं इस कारोबार के बारे में....



वेल्थ के साथ रखेगी हेल्थ का भी ख्याल



आपको बता दें कि भारत के अधिकतर राज्यों में सहजन की खेती (Sahjan Farming) खूब होती है. इसमें कई तरह के मल्टी विटामिन, प्रोटीन, एमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. देश में पिछले कुछ सालों से हेल्थ सप्लीमेंट्स (Health supplements) के रूप में इसकी डिमांड बढ़ी है. कई स्टार्टअप सहजन की प्रोसेसिंग कर नए हेल्दी प्रोडक्ट बना रहे हैं. महाराष्ट्र निवासी प्रमोद पानसरे भी इसी का बिजनेस कर रहे हैं. वे पिछले दो साल से सहजन की पत्तियों और हल्दी की मदद से चॉकलेट, चिक्कियां, खाखरा और स्नैक्स तैयार कर देशभर में मार्केटिंग कर रहे हैं. फिलहाल वे हर महीने तीन लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं.



ये भी पढ़ें- आपने भी इस दिग्गज कंपनी के शेयर खरीदें हैं? तो अब एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कंपनी ने खुद बताई ये वजहकैसे करते हैं इसका कारोबार



एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमोद इस कारोबार में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एक ऑफिस खोला. फिर फूड लाइसेंस सहित जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाए और बिजनेस शुरू कर दिया. बकौल प्रमोद, हम हेल्दी फूड सप्लीमेंट्स पर जोर देने लगे. इससे हमें अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाने में काफी मदद मिली. हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई.



ये भी पढ़ें- Air India बेचेगी फ्लैट और प्रॉपर्टी! ₹13.3 लाख में दिल्ली-मुंबई समेत 10 बड़े शहरों में खरीदें घर, खास छूट भी देगी



जानें कैसे करते हैं मार्केटिंग?



बकौल प्रमोद, शुरुआत में स्टॉल लगाकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते थे. बाद में जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, तब रिटेलर्स और बड़े-बड़े होलसेल डीलर्स से कॉन्टैक्ट करके मार्केटिंग शुरू किया. साथ ही प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया की मदद ली.