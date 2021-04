घर बैठे 50 हजार में शुरू करें ये कारोबार, हर महीने होगी 2 लाख की कमाई, जानें कैसे करें शुरुआत?

अगर आपके पास नौकरी नहीं है या फिर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं. कारोबार की तरफ रूख करने की योजना (Start Own Business) है, तो हम आपको आज एक ऐसे कारोबार के बारे में बता रहे हैं जिसे करके कम समय में आप लखपति (How to earn money) बन सकते हैं. सबसे खास बात कि इसे आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं और इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत नहीं है यानी कम पैसे भी इसे शुरू किया जा सकता है. यह कारोबार है- होममेड प्रोडक्ट बिजनेस (Homemade products Online). यानी कि सॉस, जैम, स्टोन ग्राउंडनट बटर, स्प्रेडर बनाने का काम. तो आइए जानते हैं लाखों में मुनाफा के लिए इसे कैसे शुरू करें, क्या प्रोसेस है-मुंबई के रहने वाले रोहन सोनलकर और उनकी पत्नी रुचिरा सोनलकर पिछले दो साल से होममेड ऑनलाइन स्टार्टअप चला रहे हैं. उन्होंने 50 हजार से इस कारोबार को शुरू किया था और आज उनकी कमाई 2 लाख तक पहुंच गई है. कपल के मुताबिक, इस कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप होममेड जरूरी सामान जैसे कि स्ट्रॉबेरी, हनी मस्टर्ड, मिर्च और पीनट बटर, जैम के प्रोडक्ट तैयार करें. इसके रेसिपी देखें और इसे घर बैठे बनाएं. प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक का सारा काम घर पर ही किया जा सकता है. मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं. अपने आस पास फंक्शन और छोटे पार्टीज में ऑर्डर लें. अगर एक बार आपके हाथ का ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया तो तुरंत डिमांड बढ़ जाएगी. त्योहारों के सीजन में कमाई ज्यादा होगी. किसानों और स्वयं सहायता समूह में काम करने वालों से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं. इसके बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट जरूर कर लें.आप चाहे तो अपने नाम से कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आप अपने नाम का कंपनी खोलते हैं तो लाइसेंस लेने के लिए आपको 20 से 25 हजार रुपये लगेंगे. बाकी 20 से 25 हजार रुपए रॉ मटेरियल और पैकिंग में खर्च होंगें. कुल 50 हजार में आप इस कारोबार को आसानी से शुरू कर सकते हैं.प्रोफेशनल लेवल पर काम के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसके लिए कई संस्थान हैं. आप चाहे तो देहरादून से फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया और ट्रेनिंग कर सकते हैं.रुचिरा सोनलकर के मुताबिक, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है. अलग-अलग लोकेशन के लिए अलग-अलग जरूरतें हो सकती हैं. इसलिए पहले ये पता करना होगा कि आप जहां रहते हैं या जहां बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वहां किस चीज की, किसकी डिमांड है. इसके बाद प्रोडक्ट और क्वालिटी का खास ध्यान रखें.