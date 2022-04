Business Idea: कम लागत में शुरू करें मधुमक्खी पालन का कारोबार, होगी बंपर कमाई

नई दिल्ली. अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसा आइडिया (Business Idea) दे रहे हैं, जिसे मामूली निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं. आप कम निवेश में मधुमक्खी पालन का कारोबार (Beekeeping Business) शुरू कर सकते हैं और इससे बंपर कमाई (Earn Money) कर सकते हैं.

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है. कई राज्यों द्वारा भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है. इसे गांव या शहर में कहीं भी शुरू किया जा सकता है. मधुमक्खी पालने और शहद प्रसंस्करण इकाई (हनी प्रोसेसिंग यूनिट) लगाकर प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से मधुमक्खी पालन के जरिए बंपर कमाई की जा सकती है.

केंद्र सरकार की ओर से मिलती है सब्सिडी और प्रशिक्षण

कृषि और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ने फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास (Development of Beekeeping for Improving Crop Productivity) नाम से एक केंद्रीय योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद मधुमक्खी पालन के क्षेत्र को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना है. राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) ने नाबार्ड (NABARD) के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक मदद की भी योजनाएं शुरू की हैं. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार 80 से 85 फीसदी तक की सब्सिडी मुहैया कराती है.

10 बॉक्स से भी शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का बिजनेस

आप अगर चाहें तो 10 बॉक्स लेकर भी मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. अगर 40 किलोग्राम प्रति बॉक्स शहद मिले तो कुल शहद 400 किलो मिलेगी. 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 400 किलो बेचने पर 1.40 लाख रुपये की कमाई होगी. अगर प्रति बॉक्स खर्च 3500 रुपये आता है तो कुल खर्च 35,000 रुपये होगा और शुद्ध लाभ 1,05,000 रुपये होगा.

