Ratan Tata के निवेश वाली कंपनी दे रही कारोबार का मौका, एक बार ₹1 लाख लगाकर हर महीने करें ₹10 लाख तक कमाई

नई दिल्ली. कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) ने देश की अर्थव्यवस्था (Economy) के साथ ही आम जन का बजट (Budget) भी बिगाड़ दिया है. महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से हाथ (Job Loss) धोना पड़ा है. लोगों ने गुजर-बसर के लिए दूसरे कामों में हाथ अजमाया है. ऐसे में अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना (Start own Business) चाहते हैं, या अतिरिक्त इनकम चाहते हैं, तो आपके पास शानदार मौका है. जहां, आप कम निवेश में अपना बिजनेस स्टार्ट (small level business ideas) कर सकते हैं.

इसमें सबसे खास बात है कि इस कंपनी में दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा (Ratan Tata) का भारी निवेश है. जी हां.. हम बात कर रहे हैं- रतन टाटा के निवेश वाली जेनरिक दवा स्टार्टअप कंपनी जेनेरिक आधार (Generic Aadhaar ) की. यह कंपनी आम लोगों को फ्रेचांइजी के जरिए कमाने (earn money from franchise) का मौका दे रही है. जहां आप वन टाइम इंवेस्टमेंट से मेडिकल स्टोर खोल (How to open medical store) सकते हैं और इससे हर महीने अच्छी खासी रकम कमा (Earning opportunity) सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ…

सिर्फ 1 लाख रुपये लगाकर करें शुरू

अगर आप कम निवेश में प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है. जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी टीम News18 हिन्दी से बातचीत के दौरान कहा कि जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी (franchise) कोई भी व्यक्ति ले सकता है. इस कारोबार को शुरू करने के लिए सिर्फ एक बार 1 लाख रुपये का निवेश करना होगा. इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी अपने पार्टनर्स को 40% तक मार्जिन देती है, जबकि बड़ी दवा कंपनियां 15-20% का अधिकतम मार्जिन देती हैं. कंपनी 1000 तरह की जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराएगी. इन दवाओं पर ग्राहकों को 80 प्रतिशत तक की छूट मिलती है. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि कंपनी जो भी ऑनलाइन दवा का आर्डर लेगी. यदि वह आपके शहर का होगा तो यह आर्डर आपको मिलेगा.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुंबई, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर हर महीने 8-10 लाख तक की कमाई कर लेते हैं. हालांकि, कमाई सिटी और लोकेशन वाइज निभर्र करता है.

रतन टाटा के साथ जेनेरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे

फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करें?

जेनेरिक आधार का फ्रेंचाइजी उन्हें मिलता है, जो पहले से ही अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर जो अपना नया स्टोर शुरू करना चाहते हैं.अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी की तरफ से ही आपको GA (Generic Aadhaar) का ब्रांड लोगो (Logo) मिलेगा. साथ ही ब्रांडिंग मैटेरिल, इन-हाउस प्रोडक्ट्स और मेडिसिन पर्सेज के लिए इन-हाउस साॅफ्टवेयर दी जाएगी. इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस भी लेनी पड़ेगी.

जानें इस कंपनी के बारे में सबकुछ

भारत के सबसे युवा संस्थापक अर्जुन देशपांडे (Founder Mr. Arjun Deshpande) का जेनेरिक आधार एक फार्मेसी व्यवसाय है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन (Online & Offline Business) दोनों तरह से किया जा सकता है. जेनरिक आधार कंपनी की शुरूआत भले ही महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी लेकिन अब यह 18 राज्यों में 130 से अधिक शहरों में अपनी पहुंच बना चुका है. इस फार्मा कंपनी में रतन टाटा ने खुद निवेश किया है.

जानें कैसे करें आवेदन?

कंपनी के मुताबिक, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़कर कमाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट https://genericaadhaar.com/ पर जाना होगा. यहां आपको Business Opportunity का Option दिखाई देगा. यहां क्लिक करने पर फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन फॉर्म खुल जाता है. इसके अलावा, व्यवसाय के बारे में अधिक जानने के लिए और फाॅर्म भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं- https://genericaadhaar.com/franchise-opportunities.php. यहां आपको अपना विवरण भेजना होगा जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शहर का नाम.अलावा फ्रेंचाइजी से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं. इसके लिए आप देश भर की फ्रेंचाइजी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.पश्चिम भारत – 9653373636, उत्तर भारत – 9653373640, पूर्वी भारत – 9653373641, दक्षिण भारत – 9653373639).

(Disclaimer- यह जानकारी कंपनी से मिली सूचना के आधार पर है. फ्रेंचाइजी लेने से पहले आप खुद पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें.)