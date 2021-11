सिर्फ एक बार 50 हजार लगाकर शुरू करें ये बिजनेस, 10 साल तक होगी कमाई, जानिए कैसे?

नई दिल्ली. अगर आप नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू (How to start own business?) करना चाहता है तो आपके पास बेहतर मौका है. लेकिन इसके लिए जरूरी है आप कुछ ऐसा बिजनेस शुरू (Business idea) करें जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे. आज के टाइम लोग नौकरी छोड़ खेती की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहें हैं. क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही सचेत हो गए हैं. इसके अलावा कई सेलिब्रिटी भी ऐसे हैं जो इसमें इंवेस्ट कर रहे हैं. बदलते परिवेश में परंपरागत खेती से अलग नकदी फसलों को उगाकर अच्छी आमदनी की जा सकती है.

आजकल सहजन की खेती (Sahjan farming) पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो यह कि इसमें कई सारे लाभकारी गुण मौजूद हैं और दूसरा इसकी खेती आसानी से की जा सकती है. इस खेती को शुरू कर आप 6 लाख सालाना यानी 50 हजार रुपए मंथली तक कमा सकते हैं.

ऐसे शुरू करें खेती इसके लिए आपको ज्यादा बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए. इसकी खेती करने के 10 महीने बाद एक एकड़ में किसान एक लाख रुपये कमा सकते हैं. सहजन एक मेडिसिनल प्लांट है. कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खासियत यह है कि इसकी एक बार बुवाई के बाद चार साल तक बुवाई नहीं करनी पड़ती है.

सहजन की खेती – सहजन एक औषधी पौधा भी है. ऐसे पौधों की खेती के साथ इसकी मार्केटिंग और निर्यात भी करना आसान हो गया है. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सही तरीके से उगाई गई मेडिशनल क्रॉप की काफी डिमांड रहती है.

>> सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक (Drumstick) भी कहा जाता है. इसका वैज्ञानि‍क नाम मोरिंगा ओलीफेरा है. इसकी खेती में पानी की बहुत जरूरत नहीं होती और रख रखाव भी कम करना पड़ता है.

>> सहजन की खेती काफी आसान पड़ती है और आप बड़े पैमाने नहीं करना चाहते तो अपनी सामान्‍य फसल के साथ भी इसकी खेती कर सकते हैं.

>> यह गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाता है. इसको ज्‍यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती. सर्द इलाकों में इसकी खेती बहुत प्रॉफि‍टेबल नहीं हो पाती, क्‍योंकि इसका फूल खि‍लने के लि‍ए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है.

>> यह सूखी बलुई या चिकनी बलुई मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है. पहले साल के बाद साल में दो बार उत्‍पादन होता है और आम तौर पर एक पेड़ 10 साल तक अच्‍छा उत्‍पादन करता है. इसकी प्रमुख कि‍स्‍में हैं कोयम्बटूर 2, रोहित 1, पी.के.एम 1 और पी.के.एम 2

>> सहजन का करीब करीब हर हि‍स्‍सा खाने लायक होता है. इसकी पत्‍तियों को भी आप सलाद के तौर पर खा सकते हैं. सहजन के पत्‍ते, फूल और फल सभी काफी पोषक होते हैं. इसमें औषधीय गुण भी होते हैं. इसके बीज से तेल भी नि‍कलता है.

>> इसके बीज से तेल भी नि‍कलता है. दावा किया जाता है कि सहजन के इस्तेमाल से 300 से अधिक रोगों से बचा जा सकता है. सहजन में 92 विटामिन, 46 एंटी ऑक्सीडेंट, 36 पेन किलर और 18 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं.

कितनी होगी कमाई

एक एकड़ में करीब 1,200 पौधे लग सकते हैं. एक एकड़ में सहजन का पौधा लगाने का खर्च करीब 50 से 60 हजार रुपये आएगा. सहजन की सिर्फ पत्तियां बेचकर आप सालाना 60 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं सहजन का उत्पादन करने पर आप सालना 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं.