SBI के 44 करोड़ ग्राहकों पर चीनी हैकर्स की नजर, एक झटके में कर रहे हैं अकाउंट खाली, जानें क्या है हैकर्स का तरीका?

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. State Bank of India के ग्राहकों पर चीनी हैकर्स की नजर है. चीनी हैकर्स एसबीआई ग्राहकों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं. दरअसल, चीनी मूल के हैकर्स फिशिंग स्कैम के साथ बैंक यूजर्स को निशाना बना रहे हैं. इसके लिए हैकर्स उन्हें एक विशेष वेबसाइट लिंक का उपयोग करके अपना केवाईसी अपडेट (KYC update) कराने के लिए कह रहे हैं. इसके बदले 50 लाख रुपये के फ्री गिफ्ट का ऑफर दिया जा रहा है.साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने SBI Customers के लिए चेतावनी जारी की है. बता दें कि एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आगाह किया है कि सिर्फ एक SMS आपका बैंक बैलेंस साफ कर सकता है.हैकर्स एसबीआई के ग्राहकों को वाॅटसऐप (WhatsApp) और एसएमएस (SMS) के जरिए KYC अपडेट करने के लिए करते हैं. इसके लिए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भी होता है. इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर को SBI की फर्जी वेबसाइट पर री-डायरेक्ट कर दिया जाता है. यहां दिए गए Continue to Login बटन पर क्लिक करते ही यूजर को एक दूसरे पेज पर भेज दिया जाता है, जहां उन्हें कैप्चा कोड के साथ यूजर नेम और पासवर्ड डालने को कहा जाता है. ये जानकारी डालते ही सीधा हैकर्स के पास पहुंच जाती है. इसके बाद वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. इसके बाद आपके खाते को मिनटों में खाली कर दिया जाता है.वहीं, कुछ मैसेज में SBI की ओर 50 लाख रुपये का गिफ्ट देने की बात भी कही जाती है. ऐसे स्कैम से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है. बता दें कि राजधानी दिल्ली में स्थित CyberPeace Foundation और Autobot Infosec Pvt Ltd ने मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर स्टडी किया है. रिसर्चर्स के मुताबिक, जिस वेबसाइट का लिंक कस्टमर्स को दिया जाता है वो सभी डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन देश चीन है.