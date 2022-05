Tour Package: कम बजट में करें गुजरात की सैर, IRCTC लाया शानदार पैकेज, सिर्फ इतना है किराया

नई दिल्ली. गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. मई-जून में गर्मी छुट्टी भी पड़ने वाली है. ऐसे में अगर आप इन छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो गुजरात की यात्रा कर सकते हैं. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत अहमदाबाद और वड़ोदरा के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने इस पैकेज का नाम रखा है आईआरसीटीसी केवड़िया टूर अहमदाबाद के साथ एक्स वड़ोदरा. इस टूर पैकेज का किराया 6,790 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इस पैकेज के जरिए आपको गुजरात में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम, अक्षरधाम मंदिर, लक्ष्मी विलास पैलेस आदि जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. यह टूर पैकेज 1 रात और 2 दिन का होगा.

