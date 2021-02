अगले हफ्ते ग्लोबल संकेतों से तय होगी बाजार की दिशा, आ सकता है उतार-चढ़ाव

Stock Market: शेयर बाजार इस सप्ताह किसी बड़ी घरेलू घटना के अभाव में वैश्विक रुझानों का अनुसरण करेंगे और अनुमान है कि इस दौरान बाजार की चाल सीमित दायरे में रहेगी. मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, बाजार में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है. आपको बता दें 19 फरवरी को कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने अहम स्तर तोड़ दिए थे. शुक्रवार को सेंसेक्स 654.54 अंक यानी 1.2 फीसदी टूटकर 50,889.76 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 181.5 अंक यानी 1.2 फीसदी टूटकर 14,981.8 के स्तर पर बंद हुआ.जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक, "हमें उम्मीद है कि घरेलू बाजार इस सप्ताह किसी भी बड़ी घरेलू घटनाओं के अभाव में वैश्विक रुझानों से निर्देशित होंगे." इक्विटी शोध कंपनी सैमको सिक्योरिटीज की प्रमुख निराली शाह ने कहा कि बाजारों के सुस्त और सीमित दायरे में बने रहने का अनुमान है.उन्होंने कहा कि निवेशकों को प्रमुख सूचकांकों में सावधानी से कारोबार करना चाहिए और वैश्विक बाजारों में किसी भी घटनाक्रम को ध्यान में रखना चाहिए. पिछले सप्ताह बीएसई के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 654.54 अंक या 1.26 प्रतिशत की गिरावट आई. शाह ने कहा, "बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत में उम्मीद को बनाए रखा, लेकिन निफ्टी के अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बाजार में बिक्री का दबाव बन गया."आम बजट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले सप्ताह मुनाफा वसूली हावी हुई. विश्लेषकों ने यह भी कहा कि ब्रेंट क्रूड में तेजी, रुपये की चाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख से बाजार की धारणा प्रभावित होगी.Indian Overseas Bank, Central Bank of India, OnMobile Global, Bank of Maharashtra, HLE Glascoat और Adani Total Gas मे आई जोरदार तेजी को दम पर BSE Smallcap index में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली. इन शेयरों में इस हफ्ते 30-60 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिली. वहीं, बीते हफ्ते while Arman Financial Services, Suzlon Energy, Polyplex Corporation, Solara Active Pharma और FIEM Industries जैसे स्मॉलकैप शेयरों में 12-15 फीसदी की गिरावट देखने को मिली.