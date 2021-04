Stock Market: बाजार खुलने से पहले जानें टॉप 11 बातें, आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार (Share market) के सपाट खुलने की उम्मीद है. गुरुवार को अंतरराष्ट्री मार्केट में कुछ खास बढ़त नहीं रही. सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड एसजीएक्स निफ्टी (SGX Nifty) पर 7% गिरावट देखी गई है. यह भारत में इंडेक्स के लिए सतर्क शुरुआत का संकेत दे रहा है. बता दें कि गुरुवार 8 अप्रैल को भारतीय मार्केट में बीएसई सेंसेक्स 84.45 अंक चढ़कर 49,746.21 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 54.80 अंक बढ़कर 14,873.80 अंक पर पहुंच गया. सेंसेक्स 50,000 पर टिके रहने में कामयाब नहीं रहा, वहीं निफ्टी भी 14,900 के नीचे बंद हुआ.गुरुवार को सेक्टोरेल इंडेक्स पर नजर डालें तो metals, consumer durables, industrial, IT, and realty stocks में बढ़ोतरी देखने को मिली.S&P 500 गुरुवार को एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ. अमेरिकी स्टॉक वायदा रात भर के कारोबार में उच्च स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बाद में टेक कंपनियां और अन्य तेजी गति से चढ़ने वाले शेयर गिरे.डॉव (Dow jones)57.31 अंक या 0.17% बढ़कर 33,503.57 अंक पर बंद हुआ. S&P 500, करीब 17.22 अंक या 0.42% बढ़कर 4,097.17 पर और नैस्डैक कंपोजिट में 140.43 अंक या 1.03% बढ़कर 13,829.31 अंक पर पहुंचा.टेक शेयरों के एसएंडपी 500 ने एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा. ऑस्ट्रेलियाई एसएंडपी / एएसएक्स 200 वायदा शुरुआती कारोबार में 0.03% बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग (Hang Seng) सूचकांक वायदा 0.17% टूट गया. जापान का निक्केई (Japan’s Nikkei ) 225 वायदा 0.45% मजबूत हुआ.SGX Nifty 7 अंकों के नुकसान के साथ भारत में सूचकांक के लिए सतर्क शुरुआत का संकेत देते हैं. निफ्टी वायदा 14,939 पर सिंगापुर के एक्सचेंज में लगभग 07:30 घंटे कारोबार कर रहा था.भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 अप्रैल को गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 अप्रैल को घोषित सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कार्यक्रम के तहत 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की.BHARTI AIRTEL- Airtel पर AGR का भार बढ़ सकता है. दिवालिया घोषित हो चुकी Videocon Telecommunications Ltd पर बकाया 1376 करोड़ रुपये का AGR dues टेलीकॉम विभाग Bharti Airtel Ltd से वसूल सकता है. टेलीकॉम विभाग (DoT) ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि Airtel ने वीडियोकॉन कम्युनिकेशंस पर बकाया AGR का भुगतान करने से मना कर दिया है.Diagnostic - पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.31 लाख कोरोना के नए मामले आए है. कोरोना को लेकर PM मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है. टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर और ज्यादा फोकस करने को कहा है.ASHOK LEYLAND - Switch Mobility Automotive के साथ Siemens का करार किया है. Electric Commercial Mobility को लेकर दोनों कंपनियों में करार हुआ है. Ashok Leyland की यूनिट Switch Mobilityहै.S H KELKAR Q4 UPDATEĒ- चौथी तिमाही में कंपनी को मजबूत मांग की उम्मीद है. Q4 में डिलीवर में सालाना 22% ग्रोथ की उम्मीद है. FY20-21 में आय 329 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है. कंपनी Nova Fragranze में 70 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी. कंपनी Fragrances से जुड़े प्रोडक्ट बनाती है. इटली के मार्केट में कंपनी की अच्छी पकड़ है.आज Harita Seating के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक है.बता दें कि 7 अप्रैल को RBI के मौद्रिक नीति पाॅलिसी (MCP meeting) के बाद बाजार ने मजबूत बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स 460 पॉइंट बढ़कर 49,661.76 पर और निफ्टी भी 135 अंक ऊपर 14,819.05 पर बंद हुआ था. RBI ने लगातार पांचवीं बार रेपो और रिवर्स रेपो रेट बरकरार रखा है. NSE के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 227.42 करोड़ रुपए और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 381.08 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे.ा्र