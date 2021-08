Stock Market Updates: रिकॉर्ड लेवल पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 197 अंकोंं की बढ़त के साथ 57,000 के पार

नई दिल्ली. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स (BSE Sensex) 197.71 अंक की तेजी के साथ 57087.47 के आंकड़े को पार कर गया. वहीं निफ्टी इंडेक्स (NSE Nifty) 39.20 अंकों की बढ़त के साथ 16970.20 के स्तर पर खुला. अगर शुरुआती कारोबार की बात करें तो 1298 शेयरों में तेजी आई, 521 शेयरों में गिरावट आई और 87 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

शेयरों में जोरदार तेजी (10:40)

आज के कारोबार में बीएसई के 30 शेयर्स में से 20 स्टॉक्स में खरीदारी है. दिग्गज शेयरों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार के दौरान भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, टीसीएस, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, सन फार्मा, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, मारुति, नेस्ले इंडिया और आईटीसी के शेयर हरे निशान पर खुले.

IT शेयरों ने बनाया नया रिकॉर्ड

IT शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है. अगस्त में 13 परसेंट के उछाल के साथ निफ्टी IT इंडेक्स ने नया शिखर बनाया है . ALL TIME HIGH पर TCS, HCL TECH, L&T INFOTECH और COFORGE के शेयर पहुंचे है.

ये भी पढ़ें: Bank FD Rates: बैंक में FD कराने से पहले इन बैंकों के चेक कर लें रेट्स, 7.25% से ज्यादा मिल रहा ब्याज

गिरावट वाले शेयर्स

आज के कारोबार में गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, NTPC, टेक महिंद्रा, रिलाइंस, M&M में गिरावट है. टेक महिंद्रा के शेयर में 0.16 फीसदी की गिरावट है. M&M के शेयर 0.74 फीसदी गिरकर 786.15 पर आ गए.

स्मॉलकैप-मिडकैप इंडेक्स

BSE Smallcap, Midcap और CNX Midcap इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. स्मॉलकैप इंडेक्स 187.03 अंकों की तेजी के साथ 26,873.21 के लेवल पर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा मिडकैप इंडेक्स 142.23 अंकों की बढ़त के साथ 23,798.61 के लेवल पर है.

सोमवार को दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ था. सेंसेक्स 765.04 अंकों (1.36 फीसदी) की जोरदार बढ़त के साथ 56,889.76 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 225.85 अंकों (1.35 फीसदी) की तेजी के साथ 16,931.05 के स्तर पर बंद हुआ था.