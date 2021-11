Stock Market Update: शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 314 अंक लुढ़का, 17,898 पर बंद हुआ निफ्टी

नई दिल्ली. बुधवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए. बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स (BSE Sensex) 314.04 अंक यानी 0.52% टूटकर 60,008.33 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई का निफ्टी (NSE Nifty) 100.55 अंक यानी 0.56 फीसदी गिरकर 17,898.65 पर बंद हुआ है.

BSE के 30 शेयरों में से 10 में तेजी और 20 में गिरावट है. सबसे ज्यादा मारुति का शेयर चढ़ा है. वहीं, सबसे बड़ी गिरावट एक्सिस बैंक के शेयर में है.

इन शेयरों में है तेजी

BSE पर सबसे अधिक मारुति का शेयर 2.77% चढ़ा है. एशियन पेंट का शेयर 2.47% गिरा है. इसके अलावा रिलायंस, कोटक बैंक, भारती एयरटेल, टाइटन, डाॅक्टर रेड्डी, HDFC Bank, HDFC, TCS, HCL Tech, सनफार्मा, Bajaj-Auto, Tata steel, हिन्दुस्तान युनिलिवर, M&M, ICICI Bank, अल्ट्रा टेक सीमेंट और एलटी के शेयरों में गिरावट है.

आज से निवेशकों के लिए एक और मौका आ रहा है. दरअसल, विमंस वियर ब्रांड Go Colors चलाने वाली कंपनी गो फैशन का आईपीओ (Go Fashion IPO ) आज यानी 17 नवंबर को खुल गया है. Go Fashion ने 1014 करोड़ रुपए का इश्यू लॉन्च किया है. इसका प्राइस बैंड 655-690 रुपए है. कंपनी का इश्यू 22 नवंबर को बंद होगा. Go Fashion के IPO में 125 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 12,878,389 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे.

