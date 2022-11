पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! PNB के डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए फ्री में जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

नई दिल्ली. देशभर में करोड़ों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है. अक्टूबर का महीना खत्म होने को आ गया है और नवंबर का महीना शुरू होने वाला है. ऐसे में देशभर के करोड़ों पेंशनर्स को इस महीने अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करना पड़ता है. हालांकि एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPScheme) के पेंशनर को एक राहत है कि वह एक साल के अंदर कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीकों से जमा करते हैं. ट्रेजरी, बैंक की ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं. पेंशनर्स सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित 12 बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं. डोर स्टेप सर्विस के लिए कई बैंकों में फीस देनी पड़ती है.

पीएनबी के डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए फ्री में जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

इस बीच पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसके डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट फ्री में सबमिट कर सकते हैं. यह फ्री सुविधा 1 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मिलेगी. पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

Pensioners get the best surprise gift this year! Submission of life certificate is now free through Doorstep Banking Service from 1-10-2022 to 31-01-2023.

For more information, visit: https://t.co/4q7Ihl8dev#DoorstepBanking #Pensioners #LifeCertificate #SurpriseGift pic.twitter.com/ZtGp58iS92

— Punjab National Bank (@pnbindia) November 3, 2022