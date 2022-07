जयश्री उल्लाल: अपने बूते बनीं अमेरिका की सेल्फ मेड अमीर महिला, Forbes ने किया सलाम

नई दिल्ली. इन दिनों एक और भारतीय महिला का नाम बिजनेस जगत में छाया हुआ है. इन्होंने अपने बूते एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि फोर्ब्स मैग्जीन को उन्हें ऐसी लिस्ट में जगह देनी पड़ी, जिसमें शुमार होना बड़ी-बड़ी हस्तियों के लिए बड़ी बात है. इस महिला का नाम है जयश्री वी उल्लाल.

जयश्री वी उल्लाल (Jayshree V Ullal) को फोर्ब्स ने अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिलाओं की सूची में 15वां स्थान दिया है. इस लिस्ट में उनका नाम शुमार करने का आधार 2022 में उनकी 2.1 अरब डॉलर की नेटवर्थ थी. हालांकि शेयर बाजार में कमजोरी के चलते फिलहाल उनकी नेटवर्थ थोड़ी कम होकर 1.7 अरब डॉलर पर आ गई है.

ये भी पढ़ें – साधारण परिवार के लड़के को FB से मिला 1.8 करोड़ का पैकेज, काम आई कड़ी मेहनत

ऐसी है जयश्री वी उल्लाल की सफलता की कहानी

जयश्री वी उल्लाल कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की प्रेसिडेंट और सीईओ हैं. जयश्री 2008 से इस कंपनी की अगुवाई कर रही हैं. Forbes के अनुसार, उन्होंने स्नोफ्लेक (Snowflake) नामक एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जॉइन किया और यह कंपनी सितंबर 2020 में पब्लिक हुई. पब्लिक हुई मतलब, IPO के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई.

इस कंपनी ने 2020 में 2.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू बनाया, जोकि इसके 2019 के रेवेन्यू से लगभग 4 फीसदी कम था. उल्लाल के पास अरिस्टा नेटवर्क के 5 फीसदी स्टॉक हैं. इसमें से कुछ अपने दो बच्चों, भतीजी और भतीजे के लिए रखे गए हैं.

ये भी पढ़ें – नीलेश पटेल ने उलझे हुए बिजनेस को सुलझाने का किया काम, कंपनी बन गई यूनिकॉर्न

मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, जून 2014 में अरिस्टा नेटवर्क का ऐतिहासिक और सफल IPO लाकर कंपनी को अरबों डॉलर का बिजनेस बनाने का भी श्रेय उल्लाल को जाता है. वह कंपनी से उस समय जुड़ी थीं, जब उसका कोई रेवेन्यू नहीं था और 50 के आसपास ही इम्प्लॉई थे.

कई पुरस्कार मिले हैं उल्लाल को

जयश्री वी उल्लाल 2015 में ईएंडवाई का “Entrepreneur of the Year”, 2018 में Barron का “World’s Best CEOs” और 2019 में Fortune का “Top 20 Business persons” सहित कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं.

लंदन में जन्मी, भारत में परवरिश

उल्लाल का जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश भारत के शहर दिल्ली में हुई. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सैंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई की है.

ये भी पढ़ें – इन्टर्न के तौर पर शुरू किया करियर, अब खड़ी कर दी एक यूनिकॉर्न कंपनी, नाम है मनीष तनेजा

फोर्ब्स ने उल्लाल की कही एक बात को अपनी वेबसाइट पर कोट किया है, जिससे पता चलता है कि जयश्री उल्लाल अपने साथियों और टीम के साथ कितने सम्मान के साथ व्यवहार करती हैं. उनका कोट है- “इंसान होने के नाते हम सब एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें स्वीकार किया जाए और प्रशंसा भी हो. अपने साथियों और टीम के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, उनकी आंतरिक शक्तियों को विकसित करें और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करें.”

Tags: Business news in hindi, Success Story, Womens Success Story