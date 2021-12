Super Stocks: पिछले 5 दिनों में 50% से ज्यादा रिटर्न दिया इन शेयरों ने! क्या आपके पास थे?

नई दिल्ली. शुक्रवार, 10 दिसंबर 2021, को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया. हालांकि इन स्टॉक्स से ज्यादा का रिटर्न देने वाले शेयर भी हैं, लेकिन हम आपको यहां केवल उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में ट्रेड होते हैं.

अगर हम बात करें टॉप 5 स्टॉक्स की तो इनमें राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Rajdarshan Industries Ltd), अंसल हाउसिंग लिमिटेड (Ansal Housing Ltd), नेक्स्ट मीडियावर्क्स लिमिटेड (Next Mediaworks Ltd), सेंचुरी एक्सट्रशंस लिमिटेड (Century Extrusions Ltd) और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (Network 18 Media & Investments Ltd) शामिल रहे.

ये भी पढ़ें – Star Health IPO: एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा- बेचकर निकलो, 20 प्रतिशत तक टूटने के आसार

राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Rajdarshan Industries Ltd का स्टॉक पिछले सप्ताह के अंतिम दिन (3 दिसंबर 2021) को 31.60 पैसे पर बंद हुआ था. इस सप्ताह (10 दिसंबर 2021) को ये स्टॉक 60.50 रुपये पर बंद हुआ है. यदि इसे पर्सेंट में कैलकुलेट किया जाए तो यह 91.46 प्रतिशत की वृद्धि है. यदि इस स्टॉक में 10 हजार रुपये डाले गए होते तो आज उसकी कीमत 19 हजार से ज्यादा हो चुकी होती.

अंसल हाउसिंग लिमिटेड

Ansal Housing Ltd में पिछले सप्ताह यदि किसी ने 10 हजार रुपये इन्वेस्ट किए होते तो इस सप्ताह 15,896 रुपये हो चुके होते. पिछले सप्ताह ये स्टॉक 6 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ था और इस सप्ताह की क्लोजिंग 10.50 रुपये की है. इस स्टॉक ने एक हफ्ते में 60.31% का रिटर्न दिया है.

ये भी पढ़ें – क्या मजबूरी है कि Elon Musk बार-बार बेच रहे Tesla के शेयर? जानिए इसकी वजह

नेक्स्ट मीडियावर्क्स लिमिटेड

Next Mediaworks Ltd ने एक सप्ताह में 55.86% की बढ़ोतरी दिखाई है. पिछले सप्ताह ये स्टॉक 5.55 रुपये पर बंद हुआ था, मगर इस सप्ताह का अंत 8.65 रुपये पर किया है. इस स्टॉक ने 10 हजार रुपये को 15,855 रुपये बना दिया.

सेंचुरी एक्सट्रशंस लिमिटेड

Century Extrusions Ltd ने 10,000 रुपये के निवेश को 15,298 रुपये बना दिया. ये स्टॉक पिछले सप्ताह 8.55 रुपये पर बंद हुआ था और इस सप्ताह इसने 13.15 रुपये पर क्लोजिंग दी है. प्रतिशत में रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक 53.80% का फायदा दे चुका है.

ये भी पढ़ें – राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर ने डबल किया निवेशकों का पैसा, अभी भी खरीदने का मौका!

नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

Network 18 Media & Investments Ltd ने भी इस सप्ताह अच्छी तेजी दिखाई. हालांकि स्टॉक 50 प्रतिशत का रिटर्न नहीं दे पाया, मगर NSE में ट्रेड होने वाले सप्ताह के टॉप 5 स्टॉक्स में जरूर अपनी जगह बनाई है. इस स्टॉक ने एक सप्ताह के अंदर 49.87% की तेजी दिखाई. पिछले सप्ताह स्टॉक 74.60 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इस सप्ताह 111.80 रुपये पर बंद हुआ है.

Tags: Share market, Stock Markets, Stocks