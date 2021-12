Supriya Lifescience IPO: अलॉटमेंट की घोषणा, चेक कीजिए शेयर मिले या नहीं, GMP भी जानिए

नई दिल्ली. Supriya Lifescience IPO : सुप्रिया लाइफसाइंस लिमिटेड का अलॉटमेंट अनाउंस हो गया है. मतलब अब आप यह देख सकते हैं कि आपको सुप्रिया लाइफ़साइंस के शेयर मिले हैं या नहीं. माना जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग 28 दिसंबर 2021 को होने वाली है. बाजार के जानकारों ने बताया कि अलॉटमेंट की घोषणा के बाद ग्रे मार्केट मैं कंपनी के शेयरों में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है. यह तेजी इस बात का संकेत है कि जब भी इस शेयर की लिस्टिंग होगी, तब निवेशकों को अच्छा-खासा फायदा होगा.

बाजार के जानकारों के मुताबिक, Supriya Lifescience के इश्यू का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज 112 रुपए चल रहा है. कंपनी के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट में इश्यू प्राइस से 47% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं.

इश्यू आखिरी दिन तक 71.51 गुना सब्सक्राइब हुआ है. कंपनी के शेयरों का इश्यू प्राइस 265-274 रुपए है. जिन लोगों को यह शेयर मिलेगा, उनके डिमैट अकाउंट में 27 दिसंबर तक शेयर नजर आने लगेगा. अगर आपको शेयर नहीं मिलेंगे तो आपके खाते में पैसा 27 दिसंबर तक वापस आ जाएगा.

अगर आपने भी कंपनी के शेयर पाने के लिए आईपीओ लगाया था तो आप BSE की साइट पर जाकर अलॉटमेंट स्टेटस (Allotment Status of IPO) चेक कर सकते हैं. कंपनी की रजिस्ट्रार कंपनी Link Intime है. आप रजिस्ट्रार की कंपनी पर भी जाकर शेयरों का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

BSE की साइट पर ऐसे चेक करें आवंटन

1. सबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर क्लिक करें.

2. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद Status of Issue Application का एक पेज खुलेगा. इसपर इक्विटी का ऑप्शन सिलेक्ट करें.

3. आप जिस कंपनी के IPO का अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें.

4. इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर डालें.

5. इसके नीचे आपको अपने PAN डिटेल डालनी होगी.

6. इसके बाद आपको I am not a robot के बॉक्स पर क्लिक करके वेरिफाई करना होगा.

7. इसके बाद सर्च का बटन दबाएं और स्टेटस आपके सामने होगा.

रजिस्ट्रार कंपनी के जरिए ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

1. सबसे पहले https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html पर क्लिक करें.

2. इसके बाद IPO का नाम सेलेक्ट करें.

3. अपना PAN डालकर सर्च करेंगे और स्टेटस आपके सामने होगा.

कितने का इश्यू लाई थी कंपनी?

Supriya Lifescience ने 700 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया था. इसमें 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल (OFS) था. कंपनी ने इश्यू से पहले एंकर इनवेस्टर्स से 315 करोड़ रुपए का इश्यू जारी किया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक, आईपीओ के तहत पेश किए गए 1,45,28,299 शेयरों के मुकाबले 1,03,83,31,980 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई. कंपनी का इश्यू 16 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था.

कुछ ही घंटों में भर गया था IPO

सुप्रिया लाइफसाइंस के आईपीओ में 200 करोड़ रुपये तक के नये शेयर और 500 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल हैं, जोकि 16 दिसंबर को सब्स्क्रिप्शन खुलने के बाद कुछ ही घंटों में भरा जा चुका था. आईपीओ रोलआउट होने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से माध्यम से 315 करोड़ रुपये जुटाए थे. कंपनी के एंकर निवेशकों में BNP Paribas Arbitrage, Societe Generale, Reliance General Insurance Company, Aditya Birla Sun Life Insurance Company, Kuber India Fund, Saint Capital Fund और Nippon India Mutual Fund शामिल हैं.

क्या करती है कंपनी

सुप्रिया लाइफसाइंस भारत की बड़ी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स (API) सप्लाई करने वाली कंपनियों में शामिल है. कंपनी का फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काफी ज्यादा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी 38 API बना रही है. 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक कंपनी के प्रोडक्ट्स को 86 देशों के 346 डिस्ट्रीब्यूटर्स समेत 1296 ग्राहकों को निर्यात किया गया. कंपनी का एपीआई बिजनेस यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है.

