मुंबई. आज-कल सोशल मीडिया में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के एक डिलीवरी ब्वॉय की वीडियो वायरल है. हर तरफ इस वीडियो की चर्चा है. बारिश के मौसम में इंटरनेट पर तैर रहे इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वहीं, कंपनी अपने इस डिलीवरी ब्वॉय को खोज रही है. चर्चा में आए इस लड़के को स्विगी इनाम देने के लिए तलाश रही है.

पूरा मामला ये ऐसा है कि एक डिलीवरी ब्वॉय मोटर साइकिल या साइकिल से नहीं, बल्कि घोड़े पर चढ़कर फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video Of Delivey Boy) में डिलीवरी ब्वॉय कंधे पर बैग टांगकर घोड़े पर सवार है और खाना डिलीवर करने के लिए ले जा रहा है. असल में इससे पहले किसी ने घोड़े पर चढ़कर डिलीवरी के लिए किसी को भी जाते नहीं देखा था.

महंगा होता है घोड़ा रखना

दूसरी वजह इसके वायरल होने की एक और भी है. दरअसल घोड़ा रखना और उससे चलना आज के समय में काफी महंगा और खर्चीला माना जाता है. इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि एक घोड़ा पर सामान्य रूप से एक महीने में 25-30 हजार से ज्यादा का खर्च आ जाता है. यह आंकड़ा कम से कम है. साथ ही घोड़ा एक सामान्य मोटरसाइकिल से ज्यादा मंहगा भी होता है. लिहाजा यह वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया यूजर इसे शाही डिलीवरी ब्वॉय कह रहे हैं.

Swiggie guy to traffic police be like ab pucho license https://t.co/YLd3RWbwVb

— Klaus…!! 🎨🖌️🖼️ (@__Rudraaksh_) July 3, 2022