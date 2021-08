तालिबान को झटका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं मिलेगी मदद

वाशिंगटन. अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) का कब्जा होने के बाद से ही अफगानिस्तान पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ (International Monetary Fund) ने अफगानिस्तान पर उसके संसाधानों के जरिए मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी है.

आईएमएफ ने कहा है कि अफगानिस्तान अब आईएमएफ संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा उसे किसी तरह की नई मदद भी नहीं मिलेगी. आईएमएफ का कहना है कि अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार को फिलहाल उसके द्वारा कर्ज या दूसरे संसाधन नहीं दिए जाएंगे.

190 देश हैं आईएमएफ के सदस्य

आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय ऋण संगठन है, जिसके सदस्य देशों की संख्या 190 है. आईएमएफ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के मामले में वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेगा.

